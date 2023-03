José Eduardo aclara si existen envidias entre los hermanos Derbez

José Eduardo Derbez recuerda cómo fue la infancia a lado de Aislinn y Vadhir, pues confió que, durante la infancia, se llevaban muy bien pues su papá los llevaba a muchos viajes en los que la convivencia era muy buena y aunque reconoció que con el paso de los años se distanciaron, asegura que nada de lo que se especula acerca de “envidias” entre ellos es verdad.

El actor de 30 años revivió algunos episodios de su infancia, uno de ellos fue a lado de sus dos hermanos mayores, Aislinn y Vadhir, con los que se ha afirmado que no sostiene una muy buena relación, porque no está tan presente en los eventos que involucra a la familia Derbez, especulación que desmintió por completo.

“Siempre se ha dicho que ha habido muchas envidas entre nosotros tres, pero no en este caso, nos queremos muchísimo”, dijo en una entrevista con Matilde Obregón que la periodista revivió en su canal de YouTube.



“Critican mucho luego eso de que no estoy mucho con la familia Derbez, pero no es que no esté”, destacó y explicó: “Mis hermanos y yo hemos tenido una relación muy distante poque cada uno tiene su mamá, pero de chiquitos salíamos de viaje y nos llevábamos muy bien los tres”, señaló.



De hecho, José Eduardo destacó que los viajes que emprendían con Eugenio Derbez eran muy divertidos, ya que no los cuidaba como un papá usual por lo que, en esa época sufrieron algunos accidentes, como consecuencia que los dejaba aventurarse en deportes extremos, pese a que todavía eran muy pequeños, pero, al crecer, sus caminos se dividieron.

“Cuando comenzamos a crecer y cada uno se enfoca en su carrera, nos empezamos a separar; Vadhir comenzó en un rollo de enfocarse en sí y encontrarse, mi hermana decidió irse a vivir a Nueva York nos dejamos de ver, nos distanciamos, pero nunca por un pleito, fue muy complicado”.



También confesó que cada que tiene la oportunidad se reúne con ellos, sobre todo con Vadhir, a quien “lleva por el mal camino”, de acuerdo con su papá que ha asegurado que José Eduardo es una mala influencia para su hermano mayor.

Por otro lado, el actor rescató que aunque su padre no estuvo muy presente en su infancia, Victoria Ruffo fue una mamá y papá para él, pues siempre estuvo al pendiente de él y, aunque tenía mucho trabajo, hizo todos los intentos de crear recuerdos juntos.



José Eduardo contó que, de chico, antes de irse a la escuela, subía a la habitación de su mamá para despedirse y había ocasiones en las que le pedía que lo dejase quedar en casa, a lo que Ruffo no sabía negarse y disfrutaban de ver la televisión todo el día, mientras que llamaban a la escuela para justificar la falta inventado que estaba enfermo.

Además, destacó que Vicky era “una mamá barco” que se comportaba como su amiga y era muy paciente con él que no tenía muy buenos resultados en las calificaciones, por lo que siempre bromeaban con la frase de “más arriba de seis es vanidad”.



Otro de sus recuerdos fue que, cuando salía de clases, iba directamente a Televisa para estar con su madre durante cada pausa de las grabaciones, y fue así que adoptó su gusto por música de otra época, pues su Ruffo reproducía casetes con música de Amanda Miguel, Rocío Durcal y Chavela Vargas.

