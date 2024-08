Recientemente, Jorge Ortiz de Pinedo se quejó en redes sociales porque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) le impidieron viajar con su tanque de oxígeno, a pesar de contar con todos los permisos. Aunque recibió mucho apoyo en redes, tanto él como su hijo, Pedro Ortiz de Pinedo, han optado por no hablar más del tema. Personas cercanas comentan que prefieren mantenerse en silencio al menos hasta que presenten la nueva temporada de "Una familia de 10" en dos semanas. De hecho, Pedro dejó claro que no quería que le preguntaran sobre el asunto durante un evento de su sitcom "¡Chócalas compayito!", la cual él produce. Al final, muchos les aplauden que se enfoquen en el trabajo, pero no deberían olvidar que, como dicen, ya patearon el avispero.

Nicola Porcella exige dejar los chismes y ver “Aventurera”

Nicola Porcella está a punto de bajar el telón de la obra “Aventurera” este fin de semana, en una temporada que no ha estado libre de polémicas. Se ha dicho que Irina Baeva no le llega a las actrices que han interpretado antes el papel. Y ante eso, Nicola exigió al público que, en lugar de andar en el chisme, mejor vayan a comprobar si esto es verdad con sus propios ojos: "Nos toca el viernes y sábado las últimas funciones de ‘Aventurera’. Estoy feliz de haber sido parte de esta aventura, agradecido con el productor Juan Osorio por la oportunidad para otros actores", comentó, recordando que ya había trabajado con Osorio en “El amor no tiene receta”.

Andrea Legarreta, nerviosa por accidente en Televisa San Ángel

Durante la presentación de la telenovela “El precio de amarte”, un accidente sorprendió a todos, incluida Andrea Legarreta, quien se quedó con la boca abierta: un par de personas se cayeron de las escaleras en el patio de Televisa San Ángel. La conductora de “Hoy” se preocupó porque su hija Nina, parte del elenco, estaba cerca. Tras asegurarse de que estuviera bien, Andrea pidió precaución: “¡Qué bárbaros, hasta que no provoquen una tragedia vamos a entender!”, dijo alguien, mientras Legarreta comentó: “Corren el riesgo de resbalarse”. Aunque todo quedó en un susto, Andrea ya mostró su descontento con la seguridad en Televisa.

