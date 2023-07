¿Jorge Losa, novio de la productora de "LCDLFM"? Ferka explota: "Jamás prestaría mis juguetes"

Ferka no aguantó más y contestó a aquellas personas que han dudado del amor que Jorge Losa siente por ella pues, si bien, dentro de "La casa de los famosos México", demostraron que tenían intenciones de emprender una relación amorosa, desde que ella abandonó la competencia, ha sido bombardeada con especulaciones que involucran al "Albacete", tales como que coqueteaba con Apio Quijano y que, si se mantiene ileso dentro del reality show, es porque es novio de la productora del programa, Rosa Marían Nogueron Hernández.

Aunque en los últimos días, Losa se ha ganado el reconocimiento de la audiencia, tras demostrar su apoyo a Nicola Porcella, quien no atravesó una semana sencilla, a lo largo de la competición ha sido una de los participantes menos aceptados por el público, debido a que ha sido el detonante de que el "team infierno" comience a disolverse, debido a que, por semanas consecutivas, él y Mariana "Barby" Juárez, integrantes del "team cielo" han ganado el liderazgo de la casa.

Por ello, en redes sociales se ha sugerido que la producción de "La casa de los famosos México" tiene preferencias por el deportista español, debido a que se considera que, de ser nominado, saldría automáticamente pues, en comparación con las otras y los otros participantes, es menos conocido por el público, pensamiento que también comparten las y los habitantes de la casa que, aunque lo respetan, tienen como objetivo que Losa salga de la casa lo más pronto posible.

De ahí derivó el rumor de que Jorge tendría una relación amorosa con Rosa María Nogueron Hernández, la productora del programa, pues como líder del proyecto, podría tomar decisiones con respecto a quien se va o quien permanece en la casa. Estos dichos cobraron mayor fuerza cuando una revista de circulación nacional publicó una fotografía en la que aparecían juntos, por lo que ahora es Ferka quien hace frente a los dimes y diretes ya que, mientras Losa se encuentre dentro del reality, no tiene ni idea de todo lo que se dice de él y de su reputación.

Fue en entrevista con "TVyNovelas" que María Fernanda Quiroz, nombre de pila de la actriz, mostró el descontento que le ha producido que se hablen mentiras de Jorge, el que asegura que es un buen hombre, motivo por el que habría conquistado su corazón pues, cabe recordar que, comenzaron a ser relacionados a poco tiempo de que la famosa se separara de Christian Estrada, su pareja por más de dos años y el padre de Leonel, su único hijo: “Ya me da risa, de verdad, yo jamás prestaría mis juguetes, a mi hombre", destacó.

Además, Ferka destacó que si una relación existe entre Losa y Nogueron Hernández es de amistad y, desde hace muchos años, por lo que no siente ningún tipo de preocupación por las especulaciones y, en cambio, vio con tristeza que las personas no quieran reconocer que el español ha llegado a estas alturas de la competencia por méritos propios: "Ellos son grandes amigos de hace mucho tiempos, sacaron una foto que, además, cortaron, eso fue de un viaje que hicieron con una bandota de amigos, pero yo no estaba en su vida en ese momento, entonces todo lo sacan de contexto para hacernos enojar, para desvalorizar todo el esfuerzo que ha hecho Jorge para ganar", indicó.

"Se vale que el hombre gane por sus propios méritos, con destrezas, con juego, con fortaleza, sin necesidad de andar con la productora, así que no son amantes", puntualizó y destacó que se siente muy orgullosa de los logros de Losa que, cada de gana una ventaja se la dedica a ella. Además, destacó que si el "team infierno" está en contra de Jorge es porque lo "envidian", pues lo ven como un competidor potencial que, poco a poco, se ha colado entre las y los participantes más fuertes que podría llegar hasta el final de la competencia.

