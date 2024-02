Jorge Drexler: “es bueno hablar de la tristeza”

La vida de Jorge Drexler ha incluido bastantes triunfos y reconocimientos como lanzamiento de discos, conciertos, 13 premios Grammy, un premio Oscar y un Goya, sin embargo, el cantautor uruguayo admitió que no todo ha sido perfecto y a veces ha tenido que reflexionar.

“Una vida sin reconocer que uno se derrumba es una vida anestesiada, que no se lo deseo a nadie. Por suerte sí me he sentido así varias veces, pero he salido adelante de diferentes maneras, la tristeza y la depresión son enfermedades muy frecuentes en nuestra sociedad y es bueno hablar de esto”.

En entrevista, el compositor señaló que no siempre se sale solo, y que hay que aprender a pedir ayuda, y que no siempre se tiene una causa específica y es difícil entender a otra persona que vive esto, .

También el músico exhortó a sus fans a pedir ayuda profesional, si es necesario, hacer cambios en las relaciones sociales y no tomar estos temas de salud mental a la ligera.

“Yo en mi caso particular las veces que he necesitado salir de un derrumbamiento personal he utilizado todas las herramientas que se pueden ofrecer, desde las profesionales, hasta las creativas”.

Agregó que, para él, escribir canciones fue una herramienta de sublimación, de poder trascender un dolor a transformarlo.

“Hacer algo bonito, eso resulta para mí enormemente terapéutico, cuando uno hace una cosa así, es una manera de mantener a raya a la tristeza, transformado en belleza”.

Drexler recién lanzó su sencillo “Derrumbe” que se incluye en el soundtrack de la serie de Netflix Todo va a estar bien, dirigida por Diego Luna y que fue estrenada en 2021.

Dijo que es un tema que describe el desmoronamiento de una relación en pareja, menciona el deterioro de un romance y el rumbo que se produce tras la ruptura.

A la par de este lanzamiento cerrará su gira en México luego de haber realizado más de 100 conciertos y prepara una nueva por Europa.

“El otro día toqué en Uruguay para 35 mil personas, fue el concierto más grande que he dado en mi país, en mi vida”, afirmó Jorge Abner Drexler Prada, de 59 años.

Entre tanta oferta musical que hay actualmente, Drexler está tranquilo pues no le preocupa que otros compañeros músicos tengan más éxito o ventas que él, pues indicó que hay gustos para todos.

“Nunca vi esto como una competencia, mis enemigos no son mis colegas. Hay música que me gusta más y otra que me gusta menos. Sin planear nada he sido bien tratado por el público y la industria, más de lo que había imaginado”.