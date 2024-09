Johnny Depp se calzó el sombrero de director para presentar una película sobre Modigliani en su siempre fiel Festival de San Sebastián, que este martes se solidarizó con la industria argentina del cine golpeada por los recortes del presidente Javier Milei.

Con su presencia en la ciudad en el norte de España, Depp continúa con su rehabilitación en el mundo del cine, tras ganar un juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard, que lo acusó de violencia conyugal, unos señalamientos que llevaron al actor a verse marginado por estudios de Hollywood.

En una rueda de prensa, la estrella estadounidense de "Piratas del Caribe" no se refirió a su tormentosa batalla judicial, y se enfocó exclusivamente en defender su nueva película en su faceta detrás de la cámara, "Modi, Three Days on the Wing of Madness".

La experiencia fue "mucho mejor, más positiva con esta película" que con la anterior que dirigió, "The Brave" (1997), al término de la cual pensó en no "volver a intentar dirigir un filme nunca más".

Lee también: Jenna Ortega habla de los rumores falsos de romance con Johnny Depp

Contó que el proyecto le llegó con una llamada del actor Al Pacino, quien le propuso dirigirla.

"Cuando Pacino habla, uno escucha", afirmó Depp, de 61 años, con su acostumbrado aspecto rockero, con anteojos de cristal azul y sombrero de cowboy.

El largometraje cuenta tres días en la vida del italiano Amedeo Modigliani (interpretado por el actor italiano Riccardo Scamarcio), cuando este era apenas un artista más tratando de ganarse la vida en París, asediada por la guerra en 1916.

Perseguido por la policía, quiere huir a su natal Livorno, pero debe esperar tres días para encontrarse con un afamado coleccionista (interpretado por Pacino), mientras comparte juergas con sus amigos pintores Maurice Utrillo y Chaim Soutine y su musa, Beatrice Hastings.

La película se muestra en sección oficial, pero fuera de concurso.

San Sebastián ha mantenido una histórica buena relación con Depp, incluso en los años de su lucha judicial con Heard, llegándole a otorgar en 2021 el honorífico Premio Donostia a su carrera.

rad