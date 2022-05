¿Johnny Depp empujó de las escaleras a Kate Moss? Esto fue lo que la modelo declaró

Este miércoles testificó ante la corte de Virginia la modelo y expareja de Johnny Depp, Kate Moss, quien fue llamada al estrado por el líder del equipo de abogados del actor.

El interrogatorio comenzó con información general de la modelo quien brindó su nombre y lugar de residencia. Posteriormente Benjamín Chew, el líder del equipo de abogados de Depp preguntó si Moss conocía a Johnny por lo que ella contestó que sí.

La siguiente pregunta fue acerca de cómo se conocieron y ella contestó que mantuvo una relación romántica con el actor de 1994 a 1998.

Las preguntas que vendrían después daría mucho de qué hablar en redes sociales, pues las respuestas de Kate Moss podría beneficiar a Johnny en el caso.

"Sta. Moss ¿llegó el momento en que usted y el Sr. Depp eran pareja y tomaron unas vacaciones juntos en GoldenEye Resort de Jamaica?, preguntó el abogado.

Ella contestó que sí. Después le preguntaron qué fue lo que pasó en esas vacaciones pues había un rumor de que Depp había empujado a la modelo de las escaleras lo que provocó que ella se lastimara la espalda.

Sin embargo, Moss aseguró que se trató de un accidente y que se resbaló de las escaleras porque era un día lluvioso, que ella no fue violentada por el actor ni en ese ni en ningún otro momento.

"Nunca me empujó, ni me pegó, ni me tiró por las escaletas", aseguró la modelo ante la Corte.

Aunque hay opiniones divididas, en twitter usuarios dejaron ver el apoyo hacia Depp pues este testimonio podría ser de gran ayuda para que el actor gane el caso.



Esta representación somos todos escuchando a Kate Moss diciendo que Johnny nunca la empujó como dice Amber… https://t.co/cvU94EJ1lb — M I C A E L A (@MicaRobaina) May 25, 2022

El interrogatorio terminó cunando Chew quiso preguntarle a la modelo por qué estaba declarando este día en la corte, pero el equipo de abogados de Amber objetó la pregunta.

