Johnny Depp bromeó sobre su participación en los VMAs 2022: "Necesitaba el trabajo"

Johnny Depp reapareció en los MTV Video Music Awards (VMA ) y lo hizo de forma controversial, pues bromeó sobre el juicio legal que llevó con su exesposa Amber Heard, meses atrás, lo que provocó la división de opiniones de usuarios en redes sociales.

La noche del 28 de agosto se celebraron los premios en el Prudential Center ubicado en la localidad de Newark (Nueva Jersey), donde el actor fue el “rostro” de Moonman, el icónico logotipo del canal.

En una serie de fragmentos grabados, que se digitalizaron encima del casco del personaje, el actor “contó” que necesitaba trabajo.

“Sólo quiero que sepan que estoy disponible para cumpleaños, Bar Mitzvahsm, bodas, velatorios, cualquier cosa que necesiten” dijo y añadió “Oh, también soy dentista”.

Luego, recordó la situación legal y expresó con humor: “¿Y saben qué? Necesitaba el trabajo.

Aparición de Johnny Depp durante la noche de los premios MTV como "Moonman".

