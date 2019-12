John Barrowman sufre lesión en cuello

Madrid.— John Barrowman, quien dio vida a Malcom Merlyn en el Arrowverso y al Capitán Jack Harkness en Doctor Who, fue hospitalizado tras sufrir una grave lesión de cuello.

El actor escocés, que también es un consolidado cantante, como ha demostrado en múltiples ocasiones durante sus papeles, anunció su hospitalización a través de sus redes sociales.

“Con gran pesar tengo que decir que debido a una grave lesión de cuello, que me impide cantar y moverme, fui sido llevado al hospital para ser diagnosticado. Los médicos me han aconsejado no actuar este fin de semana e intentar recuperarme”, explicó Barrowman, de 52 años, con pesar.

Aunque las primeras actuaciones de su Fabulous Christmas Tour, que debían haber tenido lugar durante el presente fin de semana, han sido aplazadas o canceladas, Barrowman parece optimista respecto a su recuperación, ya que las fechas de la próxima semana no han sufrido modificaciones.

El intérprete se sometió a una resonancia magnética y se encuentra actualmente a la espera de un diagnóstico.

“Procedimiento realizado. Fue un poco incómodo”, dijo desde el Hospital Bristol.

El histrión ha participado en siete temporadas de la serie Arrow, así como DC’s Legends of Tomorrow y The Flash, recientemente filmó Glamorous, película para televisión, al lado de Peyton List y Brooke Shields, y apoya causas como la lucha contra el Sida.