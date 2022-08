Joaquín Cosío pausa la actuación para sacar al rockero que lleva dentro

El actor reconocido por haber interpretado al “Cochiloco” en la película “El Infierno” (2010) dio vida en su último filme “Lecciones para Canallas” a “Barry el Sucio”, y después de tanto trabajo, tomará un merecido descanso previo a estrenar serie el próximo año. Nos cuenta que lo pasará escuchando música en compañía de su hijo y libros que lo esperan en el estante.

“Comparto gustos musicales con mi hijo que tiene diez años nos gusta The Strokes, The Killers, Rolling Stones, de todo, pero generalmente es rock y de pronto música clásica, además tengo libros que me están esperando, leo poesía latinoamericana y norteamericana, la novela me da pereza, soy más lector de cuento corto y de poesía, y está aquí un estupendo sillón donde descansaré”, dijo Cosío en entrevista.

“Pobre Familia Rica” finta con cines y se va a streaming

Hasta hace dos meses en cines y con carteles se anunciaba el estreno de la comedia mexicana “Pobre familia rica”, con Víctor Hugo Martin y Mónica Huarte, pero algo pasó que al final de cuenta llegó al streaming, eso sí, con la anuencia de los actores felices porque llegue al público. El destino de esta comedia filmada en prepandemia será algo que veamos en varios otros títulos ante la incertidumbre aún en salas.



Foto: Archivo

El director Raúl Ramón ya sueña con el Ariel 2023

El fotógrafo y ahora director Raúl Ramón quien debuta con la película “El Poderoso Victoria” no deja de lado prestarle atención a las nominadas a los premios Ariel de este año, y sueña pueda estar presentes en las nominaciones del 2023.

“Hay muchas y muy buenas películas, pero me parece que “Noche de fuego” va arrasar en estos premios, y esperemos nos toque estar ahí dentro de un año”, pronosticó Raúl Ramón.



Foto: EL UNIVERSAL

