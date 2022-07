¿Jim Morrison predijo su muerte? la incógnita que sigue rondando a 51 años de su muerte

A 51 años del fallecimiento de la estrella del rock, Jim Morrison, su legado sigue vigente entre el público actual que lo recuerda a través de su música, su extravagante manera de ser o bien por la intriga de que si él mismo predijo su muerte.

El vocalista de la banda “The Doors” tenía tan sólo 27 años, cuando la muerte lo sorprendió un cuando 3 de julio de 1971, por un paro cardiaco dentro de una bañera en su casa en París, ciudad a la que se había mudado y cuyo cuerpo fue encontrado por su novia.

Meses atrás, la cantante Janis Joplin y el guitarrista Jimmy Hendrix también perdieron, dando así paso al “Club de los 27”, es decir, artistas que tenían un futuro muy prometedor pero que fallecieron a la misma edad que Morrison.

Estas pérdidas, especialmente la de Joplin habrían causado tremendo impacte en “El rey lagarto”, tanto así, que prácticamente habría revelado a sus amigos que él sería el próximo en morir. De acuerdo con un documental del canal VH1, el intérprete se encontraba de fiesta con varios acompañantes cuando les dijo: “Están bebiendo con el número tres. Así es, número tres”, haciendo referencia al mortal club.

Morrison, nació en Melbourne, Florida, el 8 de diciembre de 1943 y lanzó con The Doors seis discos de estudio “The Doors”, “Strange days”, “Waiting for the sun”, “The soft parade”, “Morrison hotel” y “LA woman”.

Luego de sacar su último disco dedicó su tiempo para enfocarse en la poesía y en guiones de cine, aunque esto quedó frustrado tras su repentina muerte.

