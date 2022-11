Jhonny Caz prepara boda con Jonathan Bencomo, ¿Cuándo se casan?

Eduin Caz y Daisy Anahy no son los únicos que disfrutan de las mieles del amor, pues el hermano del líder de Grupo Firme, Jhonny Caz, también está muy enamorado, y más que eso, pues desde hace un año se encuentra comprometido con su pareja Jonathan Bencomo, sin embargo los planes de boda todavía no se han concretado, ¿cuándo unirán sus vidas?

Fue hace un año cuando, rodeados por las luces e iridiscencia de los espectaculares de Madison Square Garden mientras Grupo Firme ofrecía un concierto en Nueva York, Jonathan Bencomo le propuso matrimonio a Jhonny Caz. Sin embargo, en junio de este año, la tercera voz de la agrupación contó a medios que la unión nupcial entre él y su prometido tendría que esperar un poco más de lo que les habría gustado, debido a la apretada agenda de la banda.



Foto: Instagram

Lee también: Mujer llama "prieto arrogante" a Tenoch Huerta; el actor se defiende

Pero, pese a la postergación de sus planes, Jhonny y “La ley”, como le dice de cariño a Jonathan, se encuentran más unidos que nunca, pues viven juntos desde que comenzó la pandemia, lo que los ha hecho conocerse más y unirse como nunca antes. Y aunque todos estos meses no hubo novedades acerca de su futuro, la pareja ya ha externado su deseo de casarse en los primeros meses del año que viene.



Foto: Instagram

Todo esto ocurrió en el marco de su aniversario, motivo por el cual, Bencomo compartió un recuerdo de aquella noche en la que el más chico de los Caz le dio el “sí”. Por su parte, Jhonny contestó a este recuerdo con un mensaje en el que refrendaba el amor que siente por su pareja: “Solo voy a decir, te amo y gracias por ser parte de esta historia”.

Y aunque el amor entre Jhonny y Jonathan ha inspirado a muchas personas de la comunidad LGBTTTIQ+, así como a otras tantas que se identifican como heterosexuales, desde el 2020, la verdad detrás de su relación es que comenzaron a escribir su historia de amor a partir del 2008, época en la que se conocieron por primera vez.

En una entrevista, concedida en el canal de YouTube “Pepe y Teo”, la pareja narró que todo comenzó cuando ambos participaban en un concurso nacional de ballet folclórico, disciplina que ejecutaban mientras estudiaban la preparatoria. Tras varios encuentros, se convirtieron en buenos amigos, sin embargo, perdieron el contacto, hasta que en 2014 volvieron a encontrarse y pasaron las festividades navideñas juntos, en ese momento, se dieron su primer beso.



Foto: Instagram

Tras ese encuentro, Caz y Bencomo reanudaron sus vidas, con otras parejas, dedicándose sólo consejos para llevar a cabo con sus respectivas relaciones, hasta que, nuevamente, en 2020, la chispa del amor los reunió en un concierto de Grupo Caz, en el que Jonathan asistió como espectador y en el que rompió en llanto al ver la forma en que Jhonny se desenvolvía en el escenario, momento en que cayó en la cuenta que él era la persona indicada.

Lee también: Shakira, preocupada por la salud de su padre que de nuevo visita el hospital

A su vez, Jhonny se sintió conmovido por la reacción de Bencomo, según recordó: “Yo necesito en mi vida a un hombre que se alegre así por los triunfos que yo tengo […] Y dije: -´Él tiene que ser´”. “De repente le digo: -´Oye, ven. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que, si a los 40 años no teníamos con quién, nos íbamos a juntar?” […] Y le digo: “Es que yo no me quiero esperar a los 40. Imagínate todo lo que podemos vivir desde ahorita […] ¿Qué onda? ¿Qué tal si nos hacemos novios?” […] Y ya me dice: -´Ok, hay que intentarlo´, detalló.