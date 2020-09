Jennifer Lopez y Maluma suben la temperatura con "Pa Ti + Lonely"

Jennifer Lopez y Maluma encendieron las redes sociales al estrenar el video de las canciones "Pa ti + Lonely".

En el video del primer tema (donde el protagonismo es para la originaria de Nueva York) , se puede ver a la cantante estadounidense como una persona de negocios muy importante, quien al llegar a su oficina se pone a bailar de una manera sensual junto a sus colaboradores, mientras que el colombiano finge ser el chofer de JLo.

Mientras que "Lonely" invierte los papeles de protagonismo e inicia con ambos en una noche de pasión, la cual es interrumpida por policías que llegan para atraparlos, en ese mismo instante se demuestra que Maluma es un policía encubierto.

La también actriz subió los ánimos en una escena donde se pone a bailar encima de una silla mientras porta un leotardo negro y mallas de red.

Horas antes del estreno, la intérprete de temas como "On the floor", "Dance Again" y "Feel the Light" subió una foto a su cuenta de Instagram de una escena de "Pa Ti", la cual llegó a más de un millón de reacciones.



Juan Luis Londoño Arias, nombre real del colombiano, compartió una imagen donde se le puede ver usando un traje blanco junto a Jennifer Lopez, quien porta un vestido negro.

Hasta el momento, el clip cuenta con más de 400 mil reproducciones y más de 49 mil reacciones a favor.

Pero no todo quedó ahí. Momentos más tarde, ambos artistas compartieron un chat en vivo done dan sus impresiones de las canciones y agradecen a sus seguidores por el apoyo que les han dado.

Los temas forman parte del soundtrack de la película "Marry Me", la cual contará con la participación de JLo y marcará el debut de Maluma como actor. La cinta se estrenará en febrero del 2021 y estará basada en la novela homónima de Bobby Crosby. Será dirigida por Kat Coiro y el guión estará a cargo de John Rogers, Harper Dill y Tami Sagher.

