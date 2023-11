Jennifer Lopez quema una carta que Ben Affleck le envió hace 20 años, cuando se comprometieron

Tras romper su compromiso con Ben Affleck, en 2002, Jennifer Lopez rehizo su vida y creó uan familia a lado de su ex Marc Anthony, con quien tuvo a sus mellizos, pero en el fondo, la cantante nunca olvidó su relación con el actor de Hollywood que a su vez, cuando tuvo la oportunidad de reencontrarse con JLo no lo dudó dos veces y le pidió matrimonio, sólo que a diferencia de hace 20 años, en esta ocasión la boda sí se realizó y ahora la cantante recrea todo lo que ha atravesado para el álbum con el que marca su regreso a la música, tras nueve años de ausencia.

A pesar de la controversial relación que JLo ha mantenido con su actual esposo, pues desde que reanudaron su amor en mayo del 2021, hemos sido testigos de algunos mal entendidos entre ellos, los cuales han tenido lugar en las calles de Miami, Florida, o en eventos públicos, donde Affleck ha demostrado la poca tolerancia que tiene al relacionarse en grupos sociales muy grandes, a diferencia de lo que ocurre con su esposa, que siempre se muestra dispuesta y sonriente frente a las cámaras, pero nada de eso ha sido suficiente o más grande que el amor que se profesan.

Estos pleitos han desatado rumores, en más de una ocasión, que sugerirían que la pareja podría separarse a tan sólo un año de contraer matrimonio, sin embargo, la cantante de 54 años ha demostrado que no es así, pues en 2024 lanzará su noveno álbum de estudio, nombrado "This is me... now", el cual hace referencia directa a la producción discográfica que estrenó en 2002, titulada como "This is me... then" y que dedicó en su totalidad a Affleck, con quien sostenía un noviazgo en aquella época, en la que también le pidió que se comprometieran.

La novedad es que Jennifer ha comenzado a compartir algunos clips de lo que se tratará su nuevo disco, el primero que lanza desde el 2014, en los que se se le puede ver sentada al borde de un sillón, momento que se acerca a una cómoda donde descansa un cofre que contiene una carta, fechada un 24 de diciembre del 2002 y firmada por "B", la inicial de Ben, en la que le agradece por un obsequio y por formar parte de su vida.

"La vida es dura pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te gusten las flores. Me dijiste que nunca podrías tener suficiente. Te creo", dice la carta que comienza a extinguirse por las llamas que la abrasan.

De acuerdo con lo que la cantante ha dicho acerca de este álbum que no sólo conjuntará una serie de canciones, sino que se tratará de toda una experiencia musical marcada por los momentos más entrañables de su vida, pues en los videos que ha compartido en sus redes como adelanto, no sólo hace referencia de su amor por Ben, sino también de otros símbolos importantes para ella, como lo son los colibrís y el color verde.

"Esta experiencia musical es una manifestación a través de la música, el cine y la realidad, del viaje de la vida en la búsqueda de la verdad sobre el amor".

"This is me... now" se estrenará el 16 de febrero del 2024; de acuerdo con "Billboard" algunos de los títulos de los temas que serán incluidos son "To be yours", "Mad in love", "Greatest love story never told", "Rebound", "Midnight Train to Vegas", "This time Around" y "Dear Ben Pt. II",

