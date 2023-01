Jennifer Lopez iba a ser parte del histórico beso entre Madonna y Britney en los VMA de 2003

Jennifer López por poco forma parte de una de las actuaciones más icónicas de la televisión estadounidense, pues hasta la fecha, el beso entre la Reina del pop, Madonna y la llamada Princesa del Pop, Britney Spears, en los MTV Awards de 2003: es recordado por cientos de fanáticos.

El apasionado pico entre las famosas al ritmo de “Like a Virgin” impactó a los espectadores de aquella emisión, no sólo por la “naturaleza” del mismo sino también por la reacción de “desconcierto” de Justin Timberlake, que era pareja de la intérprete de “Toxic”.



Captura vía Youtube.

Aunque Madonna también se besó con Christina Aguilera, quien formó parte del performance, en realidad fueron las primeras dos quienes acapararon la atención.

Ahora López confirmó que era ella quien protagonizaría el gran evento musical, sin embargo, tuvo compromisos profesionales que no se lo permitieron.

“Yo estaba grabando una película en Canadá y no pude dejarla, así que no me pude presentar”, dijo a “E News”.

Asimismo lanzó mensajes de admiración a la Reina del Pop.

Lee también: Drake Bell vuelve a dejar plantado a un programa de televisión, ahora en TV Azteca

En realidad ni Madonna ni Britney eran las primeras opciones para el histórico beso.

Resulta que el presidente de MTV Music Group, Van Toffler, reveló en el 2012 que: “Fue un largo camino llegar al beso de Britney y Christina, porque no eran necesariamente las primeras personas que estaban en la lista negra”.

Toffler compartió que no fue fácil reunir a las estrellas en el escenario: “Tanto Britney como Christina obviamente respetaban a Madonna, así que solo ellas podía lograrlo”, dijo.

Si bien en su momento, el acto pareció un simple arrebato de “pasión”, años más tarde Larry Rudolph, el ex manager de Britney Spears, dijo que el beso no fue apasionado ni tampoco espontáneo sino una estrategia publicitaria que tuvo los resultados mediáticos esperados.

Lee también: Con esto, Shakira pinta raya definitiva con los padres de su ex Piqué

¿Por qué el beso de Christina Aguilera y Madonna no tuvo el mismo impacto?

De acuerdo con Christina, su beso con Madonna no tuvo tanto impacto ya que en el momento en que se acercaron, las cámaras tomaron la reacción de Timberlake y le quitaron el protagonismo a la escena.

“Giraron la cámara para obtener la reacción de Justin. Fue una imagen de la reacción de Justin. Ellos fueron pareja, pero aún así fue algo bajo. Definitivamente vi los periódicos al día siguiente, donde sólo aparecía Madonna y Britney y me dije: ‘Oh, supongo que me quedé fuera de eso”.

A pesar de ello aseguró que fue “bueno” compartir el escenario de ellas.



Captura Vía Youtube

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.