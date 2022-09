Jennette McCurdy comparte una cruel carta que le escribió su madre: “Eres un monstruo”

El pasado mes de agosto la actriz Jennette McCurdy, exestrella de la serie infantil "iCarly", lanzó a la venta su libro “I’m glad my mom died”, en el que relata los constantes abusos físicos y psicológicos a los que su madre la sometió durante su niñez y adolescencia.

En cada una de sus páginas, McCurdy detalla cómo, a pesar de ser una jovencita, su madre continuaba bañándola, que la obligaba a contar las calorías que consumía, hasta el punto en el que terminó desarrollando anorexia y bulimia; además de un trastorno obsesivo compulsivo.

Ahora, la joven de 30 años ha revelado otro de los episodios de agresión que vivió y que se ven reflejados en una carta que su madre le hizo llegar por correo electrónico, y en donde la ofende antes de pedirle dinero.

Lee también: Ana Claudia Talancón aclara si llegó o no en estado inconveniente a la premier de “Soy tu fan”

Jennette asistió al programa “Red Table Tallk”, de la actriz Jada Pinkett Smith y en uno de los adelantos lanzados en redes sociales se le puede ver leyendo en voz alta el cruel texto: “Querida Jennette: Estoy tan decepcionada de ti. Solías ser mi angelito perfecto, pero ahora no eres más que una pequeña zorra, una p*ta toda agotada”, dijo.

La también productora explicó que recibió el mail luego de que TMZ publicara unas fotografías de ella junto a un hombre mayor, lo que bastó para que su madre arremetiera en su contra: “Y pensar que lo desperdiciaste con ese horrible ogro de hombre. Vi las fotos en un sitio llamado TMZ. Te vi frotando su repugnante estómago peludo. Añade eso a una lista de cosas que eres: mentirosa, intrigante y malvada”, continuó.

Más adelante, Debra McCurdy, nombre de la madre de Jennette, trata de humillarla usando su peso y hasta le asegura que ni ella ni nadie de su familia quieren volver a verla. Eso sí, antes de finalizar le pide dinero a la actriz para comprar un refrigerador nuevo:

“También te ves más gordita. Está claro que te estás comiendo la culpa. ¿Qué le pasó a mi niña buena? Tú ahora eres un monstruo feo. Les hablé a tus hermanos sobre ti y todos dijeron que te repudiaban al igual que yo. Con amor, mamá, ¿o debería decir Deb, ya que ya no soy tu madre? PD. Envía dinero para comprar una nevera nueva; la nuestra se rompió”.

El episodio completo de este programa saldrá este miércoles 7 de septiembre; pero las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. No solo Jada se mostró completamente triste por estas palabras, su hija Willow, quien también participa en este capítulo, no podía creer lo que estaba escuchando.

Cabe destacar que en más de una ocasión, la intérprete de Sam Pockett ha confesado que, tras la muerte de su madre en 2013, se sintió completamente eufórica y feliz pue la persona que tanto daño le había hecho ya no estaba. De ahí viene el título de su libro y aunque ha recibido varias críticas por esto, ella misma asegura que no es una metáfora, y lo dice muy en serio.

Lee también: Así luce hoy la hija de Paul Walker, una integrante más de la familia de Vin Diesel