No todo se puede en la vida. Y los fans de Jenna Ortega se quedarán con las ganas de verla en una nueva temporada de "You", por algo que no se imaginan.

La actriz ha sido uno de los personajes más queridos en el serial donde un psicópata enamora mujeres buscando encontrar el amor, pero a quienes termina asesinando por no cumplir con sus expectativas.

Jenna, la chica de 20 años que contabiliza al día de hoy cerca de 40 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, apareció en la segunda entrega de "You" interpretando a Allie, una de las pocas confidentes del personaje central, con todo lo que eso conlleva.

Lo importante de su propia trama es que al final de esa entrega su relación sobrevive y no termina en algo violento, por lo que estaba la posibilidad de regresar en capítulos subsecuentes.

Pues resulta que sí estaba contemplada para regresar, pero una Merlina se le atravesó a la actriz y le fue imposible estar.

Sera Gamble, showrunner de "You", dijo a IndieWire que cuando estaban viendo la posibilidad de contar con ella, se enteraron que estaba haciendo una nueva producción y obviamente los tiempos no daban.

Y todo por Merlina Adams

Jenna estaba entonces a todo lo que da en el rodaje de la serie sobre la rebelde y atrayente Merlina Adams, con todo y su desdén a su propia familia, que la ha catapultado mundialmente y para la cual se piensa en una segunda temporada.

Pero aún así, Sera deja la puerta abierta para el futuro.

“Ha sido un placer verla (en la serie). Tenemos ideas para Ellie si su agenda le permite que esté con nosotros ahora”, indicó brevemente a la publicación.

Ahora la pregunta es doble: ¿habría quinta temporada de You para que se produzca el reencuentro?, ¿Jenna se podrá hacer un hueco en el trabajo?

Lo primero, se desconoce. Lo otro pues la actriz tiene en fila "Scream 6", el drama Winter spring summer or fall y la cinta de suspenso "Finestkind" y la comedia "Miller’s girl".



