Jeannine Derbez defiende a su primo Eugenio en iniciativa contra el Tren Maya

La actriz de 48 años afirma que el productor no es el único que está apoyando el movimiento "Selvame del tren", que busca que el proyecto de transporte orquestado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respete la selva, ríos y cenotes en su paso por Quintana Roo.

"Él (Eugenio Derbez) y muchos lo defendemos, se dijo que no iban a tirar y a talar árboles y lo que están haciendo es terrible", expresó Jeannine en entrevista con EL UNIVERSAL.

Junto a otros famosos como Kate del Castillo, Bárbara Mori y Fernando Rovzar a principios de abril de lanzó una campaña en video para advertir a los ciudadanos sobre la destrucción ecológica que supone la construcción del tramo cinco del proyecto.

"Sitios únicos en el mundo, no podemos destruirlos en una sola generación, sería imposible recuperarlos, les está quitando la casa a miles de especies en peligro de extinción, no somos sus adversarios, somos mexicanos, somos el pueblo. No necesitamos el tramo 5 del Tren Maya y sí necesitamos la selva... escuchanos presidente", dicen los involucrados en el video de casi dos minutos.

Ayer se iba a llevar a cabo una reunión entre esta iniciativa y el presidente de la República, sin embargo esta fue cancelada horas antes, argumentando que los famosos interesados no se presentarían a la reunión.

“Resultó que los que salieron en la televisión y los medios rechazaron el diálogo, dijeron que no, ¿cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros. Querían que recibiéramos a ambientalistas, reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación”, dijo AMLO en su conferencia matutina.

En respuesta Eugenio hizo un video para comprobar que se encuentra fuera de la Ciudad de México filmando un proyecto por lo que él era el único que se había negado a asistir.

"Tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses y no puedo estar en la Ciudad de México... Físicamente me era imposible asistir”, señaló Eugenio.

Mientras que su prima también aseguró que hay muchas personas, como ella, interesadas en establecer un diálogo con el gobierno para llegar a un acuerdo.

"Cancelaron la junta que disque porque no vinieron, pero vino muchísima gente para juntarse con el presidente", afirmó Jeannine. "Como Eugenio, muchos nos hemos unido y ojalá nos escuchen", agregó la también productora.

Por su parte el colectivo lamentó que se haya rechazado el diálogo, pidió que se siga manteniendo la suspensión judicial de la obra y aseguró que seguirán insistiendo.

"Esto evidencia que no tienen los estudios de impacto ambiental que la ley exige", se lee en su comunicado.