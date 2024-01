Javier Bátiz cantará rancheras y norteñas

Los Cadetes de Linares, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez resonaron desde la infancia en Javier Bátiz, uno de los iniciadores del movimiento del rock en México entre las décadas de 1960 y 1980. Pero su amor por el blues, al que accedió muy jóven a través de las emisiones radiofónicas que llegaban desde Estados Unidos hasta su natal Tijuana, lo alejaron de incursionar en este tipo de música.

Ahora, cuando está a unos meses de cumplir 80 años, no quiere que ese sueño que tuvo desde niño, quede inconcluso, y se puso a trabajar desde 2023 en un disco, que incluirá canciones como “En el último trago”, de José Alfredo Jiménez, o “Flor de capomo”, de los Cadetes de Linares.

“Toda esa música, la ranchera o la norteña, es como el rock o como el blues, le cantan al amor, a las traicioneras, sólo que con distintos rit mos”, cuenta Javier Bátiz.

Además, asegura, es un intento por recuperar los mensajes de las canciones con las que se introdujo a la música, con las que creció junto a su familia, con temáticas que no suelen tocarse hoy en día.

“Las letras han cambiado, porque cambia la gente, cambia el mundo, antes las letras hablaban de amor, de invitar a una mujer a salir, llevarla a tomar un café, ahora hablan de ‘vas a tener sexo conmigo o no’, hay que tratar de retomar el romance y el amor en las canciones”, asegura Bátiz.

El disco se dividirá en tres ediciones: “Porque puedo”, de ritmo ranchero; “Porque quiero”, con ritmos norteños, y “Porque se me da la gana”, con todas las canciones de los dos anteriores.

“Si bien he enseñado a muchos músicos a tocar rock, no le he enseñado a la gente lo que yo hago en mis momentos personales”, dice el guitarrista.

El lanzamiento será a finales de mayo, aún no hay una fecha oficial, con la intención de que sea cercano al cumpleaños del músico.