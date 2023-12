Jamie Spears, papá de Britney, reaparece tras amputación de pierna

Hace aproximadamente un mes, se hizo pública la noticia de la amputación de una de las piernas de Jamie Spears, padre de la estrella pop, Britney Spears. La decisión médica surgió después de cinco cirugías, ya que su estado de salud no mostraba mejoras y estaba afectado por una infección masiva en esa extremidad.

Informes de "TMZ" revelaron que, incluso después de la cirugía, Jamie continuaría enfrentando diversas dolencias que comprometen su salud.

En medio de esta complicada situación, se han difundido las primeras imágenes del hombre de 71 años. Las capturas lo muestran saliendo de su automóvil en un almacén en Kentwood, utilizando una silla de ruedas como medio de transporte.

Jamie vestía un pantalón negro, una chaqueta del mismo color, una camisa verde militar y una gorra que combinaba con el resto de su atuendo.

Según el medio, la amputación de su pierna, se realizó 4 pulgadas por encima de la rodilla. Además, se ha informado que se le colocará una pierna protésica, pero mientras se adapta a esta nueva herramienta, se desplazará con la ayuda de una silla de ruedas y un andador.

Jamie Spears seen in a wheelchair in first sighting since leg amputation https://t.co/eH26cIDG3V pic.twitter.com/hEqKr1KreB — Page Six (@PageSix) December 13, 2023

Britney Spears pretendería reconciliarse con su padre tras amputación de pierna

Aunado a la primicia, "TMZ" destacó, semanas atrás, que Britney estaría interesada en buscar un acercamiento con su padre, con la intensión de limar asperezas, trascendido que cobraría sentido luego de que se viera a la famosa el día de su cumpleaños 42 en compañía de Bryan, su hermano mayor y al que ha descrito recientemente como "su mejor amigo", y de Lynne, su madre, con quien no ha sostenido una buena relación desde hace décadas.

Al parecer, la intérprete de "Toxic" habría invitado a celebrar su aniversario a toda la familia, incluyendo a Jamie, su padre, y su hermana menor, Jaime Lynn, con quienes mantenía la relación más ríspida, pero ninguno de los dos pudo acompañarla; él por sus problemas de salud y ella porque se encontraba fuera de la ciudad.

Asimismo, el medio precisó que su fuente dijo que la voz de "oops!...i did it again" estaría interesada en ayudar a su padre financieramente, después de que en su biografía "The women in me" revelara que, a menudo, tenía la sensación de que su familia estaba interesada en ella más como una máquina productora de dinero que como una hija, ya que de esa forma obtenían el dinero suficiente para llevar el estilo de vida que estaban acostumbrados desde que la cantante debutó en 1999.

