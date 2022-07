James Caan, el actor icónico que Hollywood desdeñó

En la primera parte de The Godfather (El Padrino), el único personaje con la fuerza para sostener a la dinastía Corleone es Sonny.

Cuando el intempestivo hijo mayor de Don Vito es asesinado no sólo la familia, sino los propios espectadores se preguntan: ¿qué pasará después?

Sólo la muerte del personaje de James Caan le quitó los reflectores en el clásico de Coppola. De ahí que hubo quien aseguró que el actor mereció el Oscar otorgado a Marlon Brando.

“Michel Corleone, para poder ser el gran padrino, tiene que pasar por los pies de Sonny, él es una de las orillas, Fredo es la otra orilla, y Michel es el centro. James Caan por eso fue fundamental en la franquicia”, asegura el crítico Silvestre López Portillo.

El veterano actor hollywoodense, fallecido por causas aún desconocidas el miércoles a los 82 años, dejó atrás una carrera que prometió mucho al inicio, pero que no le hizo justicia, considera el especialista.

“Es una lástima que James Caan no haya hecho una filmografía interesante. No es un actor relevante fuera de El Padrino, tiene un par de personajes secundarios pero ninguno tan relevante como Sonny”, asegura.

“James Caan pasaría desapercibido fuera de El Padrino, ese es el problema y eso también es una lástima”.



Ninguno de los roles que desempeñó Caan fueron tan importantes como su papel de Sonny Corleone.

Silvestre comparte que, lejos de hacerle justicia, y ser una muerte importante para la industria, ésta no lo quería a él y, aunque no se saben a ciencia cierta las razones de esa enemistad, existen distintas líneas.

Una de ellas fue, según relata el crítico, su convencimiento de haber merecido la estatuilla por encima de su compañero de filmación, Marlon Brando, quien en 1973 se haría con el premio, venciendo a James Caan.

Por otra parte, existen versiones acerca de que el actor estadounidense tuvo conflictos con gente importante de la industria del cine hollywoodense.

Sea cual fuese el origen de su carrera no tan fructífera en cuanto a filmografía se refiere, respecto a otros actores como Al Paccino, James Caan siempre será recordado como pieza fundamental en una franquicia que marcó un antes y después en el cine de mafia.

Caan nació en el Bronx, asistió a la universidad en Michigan State, donde también jugó futbol americano.

Entre su filmografía destacan los títulos The rain people, donde tuvo su primer encuentro con el director que marcaría su carrera, Francis Ford Coppola.

Además de Brian’s Song, en donde dio vida al jugador de futbol americano Brian Piccolo, actuó en las cintas Rollerball, The Gambler, Elf y A bridge too far.

El actor murió, según informó su familia en un comunicado, de noche y sin aclarar las causas.

“Jimmy fue uno de los más grandes. No sólo fue uno de los mejores actores que nuestro negocio haya visto, sino que fue divertido, leal, afectuoso y querido”, dijo su mánager, Matt DelPiano.

Con información de EFE