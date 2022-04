El músico de R&B August Alsina, quien sostuvo una relación extramarital con Jada Pinkett, esposa de Will Smith, ahora revela detalles de su amorío en una nueva canción llamada “Shake the World”.

De acuerdo a una publicación de The New York Post, la expareja de la esposa de Will Smith en su nueva canción menciona algunas cosas vividas tras su relación amorosa.

“Bueno, por supuesto, algo de mierd* va a pasar cuando te enredas con el favorito del mundo”, canta Alsina, de 29 años.

También menciona en otras estrofas que lo cancelaron en muchos lados, después de que Jada confirmara públicamente su relación extramarital junto a Smith en su serie de Facebook "Red Table Talk", en julio de 2020.

“Escuché que me cancelaron…Bueno, no hablemos de eso. Punto rojo en mi espalda, me convertí en un objetivo. Y tengo defectos pero no tengo defectos, eso es lo que me hace agosto”, dice en su canción.

Lee también: Cuando Jada Pinkett y Will Smith ventilaron infidelidad en su matrimonio

También el cantante lanzó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en la que muchos de sus seguidores apuntan a que es una indirecta sobre lo sucedido.

"No es de mi agrado tener a estos ‘niggas’ presionando sobre una canción que no dura más que un minuto", escribió en una de sus historias.

Su controvertida canción surge en medio del caos mediático que ocasionó Will Smith, tras haber golpeado en el rostro al comediante Chris Rock, por burlarse de la actriz por su calvicie durante los premios Oscar el pasado 27 de marzo.

rad