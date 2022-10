Ivonne Montero se destapa con Yordi Rosado; así le contó a sus padres de su primer desnudo

De niña Ivonne Montero era totalmente diferente a como es en la actualidad: muy callada, tímida y hasta miedosa para hablar en público, incluso deseaba ser una monja.

Cuando estaba chica e iba a fiestas para niños ella siempre estaba pegada a una pierna con su mamá, no quería jugar con el resto de infantes ya que no podía separarse de su madre, era muy apegada a ella; era muy observadora.

Esa timidez más bien era como una fragilidad, en el colegio le hacían bullying e incluso una vez una muchacha más grande que ella le dio un puñetazo y su hermana siempre la defendía.

Leer también: Ivonne Montero recordó que antes de ser famosa, vendió zapatos en una tienda departamental

“Yo quería ser monja, en algún momento lo pensé estaba en sexto de primaria, recuerdo que yo no iba al recreo, yo me iba a rezar a la capilla todos los días, me iba con una amiga que se llama Gaby Orea, nos íbamos a rezar.

“Hubo un momento en que nos parábamos en el altar ante Cristo mi señor, era acariciarle las rodillas, los pies y me venían las lágrimas”, platicó la actriz durante la entrevista con Yordi.

Rezaba por su familia, aunque sabe que a temprana edad no se alcanza a entender muchas cosas de lo que se está rezando, se recita pero no se entiende.

Cuando era niña estas oraciones sí le pegaban, le gustaba mucho rezar y en la actualidad considera que tiene una relación bonita con Dios porque le gusta platicar con él.

Reza el “Padre nuestro” que para ella es la oración más fuerte, poderosa e importante del universo y a su hija ya le enseñó a hacerlo.

¿Cuándo se enteró que lo suyo no era ser monja?

Fue en la secundaria cuando se dio cuenta que lo suyo no era ser monja, en el momento en que entró a la adolescencia y estudiaba gimnasia olímpica, tenía apenas 11 años cuando estaba en sexto de primaria y ya tenía sus “noviecillos” durante la época en que estaba de moda el grupo Flans y peinarse de fleco.

Empezaba a tener otras amistades, entablar otras conversaciones, “la simple idea de pasar de sexto de primaria a primero de secundaria era un brinco de tres pisos al sentirte en otra etapa de vida, empiezas a descubrir, que si la eras mujercita, que si te empiezan a crecer los senos, cambiar tu cuerpo, la menstruación y todo, la hormona empieza a hacer su clic y se me empezaban a olvidar las promesas (de ser monja).

Leer también: Fernando Colunga divide opiniones por una fotografía, aseguran que se ve acabado

El primer beso de Ivonne

En la actualidad se acuerda perfectamente que su primer beso fue a los 14 años con su primer novio de la gimnasia olímpica.

Estaban en el Parque Hundido, después de entrenar los invitaron a cenar junto a unos amigos y de pronto su novio, Andrés Sánchez, se puso enfrente de ella.

“Fue una sensación muy chistosa, entre me gusta y no me encanta y al final terminamos diciendo ‘wow qué emoción’. Fue mi primer beso y mi primer novio, fue muy poquito lo que duramos como novios, fue mes y medio en realidad, pero a la fecha tengo sueños recurrentes con él, sueño mucho con él”.

A pesar de esto, ya no tiene contacto con él, no lo ha visto, ni lo tiene agregado en redes sociales.

¿Qué prefiere cine o televisión?

“Es que todo tiene su magia, yo empecé en la televisión, yo soy actriz, soy la máster en los realities, me gusta de todo, cantar también, tengo una carrera musical también por ahí, pero yo soy actriz, ese es mi oficio real de vida”.

Se considera una actriz de carácter con peso escénico, pero la cuestión de la cantada viene siendo un capricho meramente personal porque siempre le gustó cantar desde pequeñita.

“Si en algún momento me hubieran preguntado qué me gustaría ser de grande entre cantante y actriz sin duda hubiera dicho cantante, siempre me gustó cantar y de la parte de actuación, el cine es maravilloso”.

Su primer desnudo

Su primer película que hizo y su primer desnudo también fue en la cinta “El tigre de Santa Julia”, sus padres estaban contentos por este logro pero en un principio no les había dicho que aparecía sin ropa, hasta que fue la premiere.

En ese entonces sus padres ya habían visto ciertos resultados en su carrera que ya estaba prosperando, con buenos personajes, cuando estaba en el CEA le daban protagónicos que si en las obras de teatro o en las presentaciones.

Así que cuando le contó a su madre que tuvo que hacer un desnudo, ella le dijo:

“Tú hazlo hija, pero cóbrales, cobra bien, si quieres hacerlo, hazlo si estás preparada pero cobra bien. Fue mi primera película, así que no cobré tan bien, pero me dio el nombre”.

A partir de este filme “todo el mundo te conocía, antes te habíamos visto en algunos personajes, pero ahora ya es de Ivonne Montero”, le dijo Yordi.

La ganadora de “La casa de los famosos 2” añadió que en ese momento si algún actor o actriz hacía una buena película lograba consagrarse.

“Un actor de televisión es un actorazo porque haces una cantidad de personajes , una cantidad de escenas en un solo día sube y baja de emociones, de repente estás haciendo el amor, de repente estás gritando, peleando, con niños jugando, luego la cachetada y demás.

“Entonces entre cine y televisión no te podría decir qué porque ambas me encantan”, comentó Montero.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

bmc