Ivana Sofía vence miedos y debuta en filme de terror

A Ivanna Sofía Ferro, de siete años, no le gusta ver películas de terror porque le dan miedo, pero eso no le impidió trabajar en una historia del género, interpretando a una pequeña sobre la que cae una extraña enfermedad, quizá provocada por brujería.

La acapulqueña es parte fundamental de Mal de ojo, la nueva película de Isaac Ezbán (Los parecidos), en la cual una familia busca desesperada una cura para ese mal.

“Hacía mucho frío”, recuerda Ivanna, sobre las jornadas de rodaje en un bosque.

“Nos quedábamos hasta la noche haciendo las escenas, tenía una coach que me tomaba de las manos, me decía qué iba a pasar y así me metía en el personaje”, agrega la pequeña.

Los actores Arap Bethke (La piloto) y Samantha Castillo (Buscando a Frida) interpretan a sus padres; Ofelia Medina (Voces inocentes) a la abuela y Paola Miguel (Sin miedo a la verdad) será su hermana mayor.

La cinta tendrá su propia casa en Six Flags, donde estará todo lo usado durante la producción, para luego estrenarse en salas comerciales el mes próximo.

“No me gustan las películas de terror porque me dan miedo —insiste la pequeña actriz—, pero me gustó cuando la grabamos, me gustaban las escenas en la casa donde estoy mal”.

Como buena mexicana, le gusta la tradición del Día de Muertos. Le gusta ver los altares con los que se recibe a la gente del otro mundo y ella juega disfrazándose.

“Una vez me vestí de calabaza, pero lo he hecho de otras cosas y me divierto mucho”, apunta.

Ivanna comenzó a los cuatro años de edad en las artes escénicas de su natal puerto de Acapulco, luego tomó clases de teatro con Gerardo Quiroz y cursos personales con Claudio Morales. Mal de ojo es su primera película. Está por comenzar el segundo grado de primaria. Sus amigos saben que pronto la verán en el cine y están felices.

“Mi maestra dice que le gusta eso de la artisteada”, señala.