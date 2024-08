Iván "La Mole" apoya a Adrián Marcelo tras polémica en "La casa de los famosos México"

A pesar de la creciente ola de críticas y acusaciones que enfrenta Adrián Marcelo por su participación en “La Casa de los Famosos México”, el comediante Iván “La Mole” sigue brindándole su apoyo.

A través de su cuenta en Instagram, “La Mole”, quien además co-presenta el podcast “Hermanos de Leche” junto a Marcelo, publicó un emotivo mensaje dedicado a su amigo.

Recordemos que el conductor de "Radar" ha sido señalado por supuesta violencia psicológica hacia sus compañeras Gala Montes y Briggitte Bozzo, e incluso se han recabado firmas para que el influencer pierda su cédula profesional como psicólogo.

En respuesta a la situación, Iván publicó: "Que todos te den la espalda, que todos se bajen del carro. Carnal, si no tenemos que jugárnosla, no la jugamos. Es ley de vida: a los amigos, a los verdaderos amigos, no se les abandona. @adrianmarcelo10”, junto a una fotografía donde se están abrazando.

Mientras algunos seguidores de Iván Fematt aplaudieron el respaldo de “La Mole”, otros sugirieron que reconocer cuando una persona querida se equivoca también es una forma de ser un buen amigo.

Adrián también ha sido criticado por su humor negro durante el show. La semana pasada, hizo un chiste sobre el hijo fallecido de la periodista y excompetidora Shanik Berman.

Solicitan la Cancelación de la Cédula Profesional de Adrián Marcelo como Psicólogo

Como mencionamos, las acusaciones contra Adrián Marcelo por supuesta agresión emocional hacia las concursantes de LCDLF han llevado a la creación de una petición en Change.org para que se le retire la cédula profesional como experto en salud mental. Hasta el momento, la solicitud ha reunido más de 75 mil firmas.

“Retiren la cédula profesional como psicólogo a Adrián Marcelo por violencia psicológica”, reza la petición en Change.org.

En el texto se lee: “Gala Montes es una de las personas afectadas por la irresponsabilidad y violencia psicológica de Adrián Marcelo, un profesional de la psicología que, en lugar de asistir a las personas con padecimientos psicológicos, decide violentarlas aún más. Solicitamos a las autoridades mexicanas correspondientes que retiren la cédula profesional como psicólogo a Adrián Marcelo. Este tipo de comportamiento no puede ni debe ser tolerado. Firma esta petición para poner fin a la violencia psicológica en el campo de la psicología.”

Adrián Marcelo posee la cédula profesional número 8459960, tipo C1.