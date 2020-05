Issa López proyecto de terror

Hace unos meses Jason Blum, productor de La purga y ¡Huye!, se acercó a Issa López y le entregó un artículo periodístico que mostraba el caso de unas 500 niñas de un internado mexicano que presentaban naúseas, vómitos y no podían caminar.

"Desde el primer momento dijo: es para López", recuerda Issa, realizadora de Vuelven, desde Los Ángeles, California, donde radica.

"Seguramente sabes de este caso, me dijeron, ¡y cuando lo leí me fui para atrás!, había sido en 2007, no lo conocía y no conozco a nadie que lo supiera, ¡la escuela sigue ahí, por cierto!", recuerda.

Y rápido abrazó el proyecto titulado Our lady of tears, basado en el caso de Villa de las Niñas, un internado ubicado sobre la carrerera rural Chalco-Mixquic, en los alrededores de la capital mexicana.

Según el diagnóstico oficial los padecimientos de las alumnas se debieron a una histeria colectiva, meses después algunas chicas denunciaron que, presuntamente, se les obligaba a hacer ropa y no levantarse de su lugar para cumplir con la tarea.

"Reúne conflicto social, lo fantástico y oscuro, cómo no iba a aceptar", refiere Issa.

"Ahora se encuentra en desarrollo,voy a la mitad del guión, la investigación me da muchas ideas, es una adaptación libre inspirada en esos momentos, no voy a poner los nombre reales para no atarme, lo que me interesa es la posibilidad de que eso sucediera", señala.

Our lady of tears será producida por Blumhouse, de Jason Blum, la principal compañía de género en años recientes. La serie Into the dark y las cintas El infiltrado del KKKlan y Negra Navidad, han sido trabajadas en sus oficinas.

Su modelo de producción es de presupuesto reducido como La purga, de apenas 13 millones de dólares, recaudando más de 130 millones de billetes verdes en taquillas del orbe.

"Son chiquititas, muy contenidas y el dinero se pone donde se debe. Estudié en el CUEC donde en lugar de filtros (para la cámara) usábamos celofán; era trabajar en 16 milímetros y se tenían tres tomas y buena suerte para filmar, se aprende un sentido práctivo a resolver y eso lo agradezco", considera.

Previo a comenzar la escritura del guión, Issa entregó a Guillermo del Toro el guión que este le producirá y donde la licantropía estará presente.

Vuelven, filme que le significó más de 50 premios internacionales y el reconocimiento de gente como Stephen King, abordaba la historia de un grupo de niños enmedio de un ambiente violento y de terror.