Israel Jaitovich lamentó la muerte de Yessica Hernández Prado, la mujer que fue encontrada el 12 de agosto en el kilómetro 20 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, y que tan sólo unas horas antes había participado en las grabaciones de su programa "Más noche".

"Era la primera vez que ella iba con nosotros, porque hasta donde entiendo no vivía en la Ciudad de México, tengo poca información porque repito fue una participación de una sola vez, pero independientemente de esto, es una noticia que estando las cosas como están en el país, nos consterna a todos y es una tristeza".

Jaitovich explicó que la relación con Yessica Hernández Prado, se limitó a sólo una participación en su programa "Más noche", donde la gente que busca una oportunidad para mostrar su talento o simplemente para apoyar a la producción como extra puede hacerlo; pero fuera de eso no hubo más allá de un hola y adiós.

El conductor señaló que la forma en que se trabaja para su programa, es que se graba una semana al mes, es decir, trabajaron de lunes a jueves y el 11 de agosto fue el último día de grabación y si el desempeño de Yessica fue bueno, sería llamada hasta el siguiente mes para volver a participar.

Lee también: “Nunca volveremos a ser jóvenes, así que diviértete”, el último mensaje de Yessica Hernández antes de hallarla muerta

"No es un área que yo maneje, yo lo escribo y lo conduzco, es más ni camerino tengo cuando grabo, no hago cortes a comer ni nada porque escribo, entonces realmente estoy inmerso en lo que hago, porque hay gente que se encarga de llevar las listas de contrataciones no yo, no quiero sonar grosero ni mucho menos, pero la recuerdo vagamente, más allá de un saludo no hay más".

Sobre la posibilidad de que las autoridades le hayan buscado para declarar, Israel Jaitovich comentó que no ha sido solicitado, porque reiteró, no tiene nada que ver con Yessica Hernández.

Si bien ya hay gente que él tiene más ubicada, porque se han vuelto elementos constantes en las grabaciones del programa, Jessica no era una de ellas, incluso señaló Jaitovich que desconoce si la vocación de ella iba dirigida a la actuación o a cantar, o cuál fue la razón que la llevó a trabajar con la producción de "Más Noche".

"Aquí lo relevante es hablar de esta ola de violencia contra las mujeres, que es terrible e inaceptable, y que se tendría que actual energicamente en contra de ello", finalizó Israel Jaitovich.

Lee también: Alec Baldwin temió que seguidores de Trump lo mataran tras accidente en el set

rad