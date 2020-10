Iron Man y Hulk defienden a Chris Pratt por no acudir a evento de Avengers

Hulk y Iron Man han salido en la defensa del actor Chris Pratt, luego de no participar en una campaña de recaudación en apoyo al candidato Joe Biden en la que parte del elenco de los Avengers estaría presente.

Fue a través de redes sociales que los actores Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. expresaron su rechazo a los comentarios negativos que se han desatado contra Pratt a quien se quiere "cancelar" por este hecho.

"Todos ustedes, Chris Pratt es un hombre sólido. Lo conozco personalmente, y en lugar de lanzar calumnias, miren cómo vive su vida. Él sólo no es abiertamente político como regla, esto es una distracción. Mantengamos la mirada en el premio, amigos, estamos cerca ahora", escribió Ruffalo.

También lee: Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt se convierten en papás

You all, @prattprattpratt is as solid a man there is. I know him personally, and instead of casting aspersions, look at how he lives his life. He is just not overtly political as a rule. This is a distraction. Let’s keep our eyes on the prize, friends. We are so close now. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 20, 2020

Por otro lado, a través de Instagram, Robert subió una fotografía detrás de cámaras junto a Chris sentenciado que le lancen piedras a su "hermano", a quien calificó de un verdadero cristiano que vive bajo principios y nunca ha demostrado nada más que una actitud positiva y gratitud.

"Y él se acaba de casar con una familia que hace espacio para el discurso civil e insiste en servir con el más alto valor", compartió e invitó a quienes tuvieran conflictos con él a cerrar sus cuentas y trabajar en sus propios defectos.

También lee: Mark Ruffalo, Sarah Silverman, Naomi Campbell y más famosos se desnudan para animar a votar

A través de Instagram entre los usuarios que rechazan a Chris, quien interpretó a Star Lord en la saga de "Guardianes de la galaxia" y "Avengers", hay mensajes que critican la respuesta de Ruffalo y Downey y cuestionan que cuando compañeras de pantalla como Brie Larson (Capitana Marvel) fueron atacadas en redes no dijeran nada.

Where was this energy when Brie Larson was massively harassed for months just for advocating for diversity in the industry? And they all knew about it. Suddenly Chris Pratt gets some criticism and they all come to his defense? The bar is hell. pic.twitter.com/4mmlfxFkig —(@itsjustanx) October 20, 2020

Chris Evans (Capitán América), Paul Rudd (Ant-Man) y Scarlett Johansson (Black Widow) son algunos de los actores que sí se sumaron al evento.

Honestly fuck you. We waited months for these men to use their privilege to literally keep Brie Larson safe from rabid men. As well as tessa Thompson. And Zendaya too at times. They’re out here posting entire instagrams for Chris Pratt for MINIMAL and justified criticism pic.twitter.com/W1M5LZlr6Y — (@spaceedaddy) October 20, 2020

También lee: Star Wars quiere que Robert Downey Jr. sea su nuevo gran Maestro Jedi

the mcu cast when brie larson, zendaya, emily vanvamp, and tessa thompson get harrassed every day for years by racists and sexists vs the mcu cast when lgbt and poc call out chris pratt for being a white supremacist pic.twitter.com/olFWjIkj2e — leah (@spectorcorpse) October 20, 2020

al