Irma Miranda: “tengo nervios de cumplir con las expectativas”

Irma Miranda aceptó el reto. Sabe que abrirse paso en la tv no es una tarea sencilla, sin embargo está dispuesta a seguir creciendo en el mundo del entretenimiento.

En 2022 representó a México en el concurso Miss Universo, en el 2023 ganó el programa gastronómico de Azteca MasterChef Celebrity y este año fue enviada por esta televisora a París con el objetivo de hacer contenido para los Juegos Olímpicos.

Sus participaciones aparecen en los programas Los protagonistas.

Por si fuera poco, recientemente firmó contrato con la televisora del Ajusco para ser conductora del programa Al Extremo: fin de semana, en donde presentará segmentos de noticias de impacto.

“Hay nervios de cumplir con las expectativas, pero es un programa muy noble que permite que sea yo en todo momento, hay mucha diversión y plática, pero al final tienes que seguir con las habilidades de conducción para poder comunicar todo eso que estás diciendo y conectar con el público”.

La reina de belleza dice sentir una responsabilidad por todo el staff y los anfitriones que la ha aconsejado, dispuestos a que se integre a esta familia en el show.

¿Tiene experiencia con el teleprompter, herramienta con el que trabajará? Ella responde que pocas veces lo ha usado.

“Cuando hago videos en Instagram uso este aplicación que me ha ayudado bastante, la producción me ha hecho sentirme cómoda sin vivir con tanta presión al respecto. Han hecho énfasis que no todo tiene que ser perfecto.

“Somos seres humanos y este programa permite equivocarse, pero soy competitiva, sí quiero que las cosas salgan bien, cada vez me familiarizo más con las secciones, la dinámica”.

Irma está consciente de la buena racha en que vive, sobre todo en este momento tras alzar la corona en el citado show culinario.

“Después del triunfo de MásterChef Celebrity me llegaron más oportunidades, porque al final es lo que quería: abrirme camino en la televisión que de verdad me apasiona muchísimo, con la conducción, y haber ganado en esa competencia me puso un poco más en el ojo; ayudó a que tuviera más visibilidad”, reconoce.

Mientras esté en Al Extremo: fin de semana”, prefiere alejarse de las redes sociales, explica, y aprovechar el tiempo en actividades más productivas como estudiar, hacer ejercicio y escribir su libro acerca de su experiencia en la cocina.

“Será un poco de lo que viví en cada reto y agregué también las recetas que me hicieron triunfar y mis mejores platillos que logré”.

La originaria de Ciudad Obregón, Sonora, estudió la licenciatura en Administración de empresas en la Universidad del Valle de México de 2017 a 2022; también es creadora de contenido para diversas marcas, embajadora de la paz y ha sido invitada como host en el matutino Venga la alegría.

