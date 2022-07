Irina Baeva revela que sólo tendrá una dama de honor y ella es la afortunada

La actriz y prometida de Gabriel Soto, Irina Baeva sorprendió a sus fanáticos luego de revelar algunos detalles de su próxima boda.

La pareja se comprometió en 2021 y aunque llegarían al altar ese mismo año, tuvieron que aplazar sus planes debido al conflicto entre Ucrania y Rusia, pues la familia de la actriz no podía venir a México para la ceremonia.

Debido a que los actores se callaron, por algún tiempo, los preparativos que se venían fraguando desde aproximadamente seis meses, sus seguidores especularon que habían cortado la relación, sin embargo, fue hasta que Soto explicó en una entrevista que los planes habían cambiado, incluida la fecha de la fiesta.

Lee también: No sólo en México, “La empresaria millonaria” también enfrenta acusaciones en Ecuador

Ahora la artista rompió el silencio y detalló que su hermana será la dama que la acompañará en su día especial.

"Solo voy a tener una dama de honor porque, justamente, tengo muchas amigas a las que amo con todo mi corazón, y sería mi hermana. Yo fui la madrina su boda”.

Irina agregó que su decisión la compartió con sus amigas, a lo cual todas respondieron de buena manera: “[…] Todas ellas lo entendieron perfectamente", dijo.

La actriz también dijo que ya fue a ver los vestidos de novia: “Como saben, los estamos haciendo en Nueva York; entonces fui a una de las pruebas porque estamos haciendo algunos cambios para los vestidos”, expresó la actriz a los medios de comunicación.

Lee también: Montserrat Oliver confesó las tácticas de ligue con que Yolanda Andrade la conquistó

Baeva añadió que hasta el momento no le ha preguntado a su esposo cómo cree que será el vestido del gran día, pues se trata de un momento especial para ella.

"Creo que muchas mujeres se identificarán conmigo, muchas niñas, seguramente, que el momento más bonito de la boda es cuando sale la novia y el novio la ve; el efecto sorpresa. Porque no se imagina [cómo será el vestido]. No se si [Gabriel] tiene alguna idea, no le he preguntado 'oye ¿cómo crees que será mi vestido?'. Como es el momento más bonito para mí no le he compartido nada, sólo sabe que son dos y que son divinos, y que me encantaron".

La actriz también expresó que los invitados degustaran un pastel de miel, un bocadillo tradicional en su país. Por otra parte agregó que pese a que desea ser madre no tiene prisa.

“No me apresuren, no me apresuren. Todo a su debido momento, debido tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos, ya lo sabemos".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.