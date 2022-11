Irina Baeva por fin aclara situación con Gabriel Soto: "No tenemos que demostrarle nada a nadie"

Después de especulaciones de que si ya habría algún rompimiento o no con Gabriel Soto, Irina Baeva por fin ya dejó claro esta situación y confirmó que todavía sigue andando con él, los planes de boda siguen en pie e incluso le gustaría ser madre.

“La única razón por la que nos separamos en alguna ocasión fue por cuestiones de trabajo, cuando yo me fui a Nueva York a un curso de actuación que estuve dos semanas allá, después regresé estuve una semana y media y me fui a Qatar prácticamente durante un mes entero.

Soto sigue grabando la telenovela “Mi camino es amarte”, razón por la cual no la pudo acompañar en días recientes a la alfombra roja de la revista GQ, pero destacó que ese remake de Televisa le está yendo bien lo cual le llena de orgullo.

“Ahora sí que no tenemos que demostrarle nada a nadie. Ya estamos en una etapa como pareja, que si alguien quiere creer que si estamos bien, que nos quiere creer que estamos contentos y felices, eso está muy bien y si alguien no lo quiere creer y piensa otra cosa, también está en su derecho de hacerlo”.

¿Y la boda?

Respecto a la boda confirmó que sigue en planes, sólo que por los compromisos laborales que han tenido ambos es que no han pensado en eso, pues no tienen tiempo de planearlo.

“Hay más tiempo que vida y como bien dicen: los tiempos de Dios son perfectos, por algo no se ha dado, más en estos tiempos, ahora que nos liberemos de nuestros compromisos laborales, ya retomaremos el tema de la boda, ya se hará en algún momento más adelante y seguramente ustedes van a ser los primeros en saberlo”.

Irina sabe que es un hecho que ser una figura pública implica que todo el tiempo hablen de ella y hagan chismes, algo que ya la tiene sin cuidado, señaló que cuando la gente se inventa cosas tan absurdas, prefiere no comentarlo para no dale más vuelo.

“Ya sabemos que siempre se va a hablar y siempre se va a decir, cuando a lo mejor no hay de qué hablar, se inventará algo, se inventará una bolita de nieve, si alguien no lo quiere creer no pasa nada.

“Cuando nosotros estamos juntos convivimos, vamos a comer, vamos al cine, estamos juntos en la casa, no tenemos por qué publicarlo 24/7, no tenemos que demostrarle a la gente o a la prensa, lo más importante es que nosotros lo sepamos, si quieren buscar el arroz negro en cada plato".

Irina comentó que está dentro de sus planes ser mamá en el tiempo que se dé, pero hoy en día no puede hacer planes porque luego las cosas no ocurren, pero ya habrá tiempo para todo”.

“Planeamos una vida y sucedió una pandemia, planeamos una boda, sucedió una guerra ya ahorita ya no puedo planear nada a estas alturas del partido, ahorita vamos conforme van avanzando las cosas, ahorita estamos enfocados más en trabajo, ya habrá tiempo para salir de vacaciones, para ir de viaje, para retomar el plan de la boda, de ser papás en un futuro, en este momento no te puedo decir”.

