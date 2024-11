Irina Baeva niega estar en una relación amorosa con Giovanni Medina, pues aclaró que si fue vista con el empresario mexicano es porque tienen una muy buena amistad; también desacreditó los rumores que insisten que existe una reconciliación con Gabriel Soto, con quien, después de su conflictiva ruptura, ya ha limado las asperezas.

Tras su visita a su natal Rusia, la actriz no ha parado de viajar, pues este fin de semana estuvo en Riad, Arabia Saudita, para presenciar la pelea de Óscar Duarte, el boxeador mexicano que, desde que era pareja de Gabriel Soto, patrocinaba y apoyaba.

Esto la llevó a encontrarse con el actor en el continente asiático con quien, desde hace unas semanas, mantiene una relación cordial.

Sin embargo, en esta ocasión, no fue captada descendiendo del mismo vuelo en que viajaba el actor, como ocurrió hace sólo unos días, si no que cada uno volvió a casa por separado.

De hecho, antes de llegar a México, Baeva tuvo que hacer escala en Houston, Texas.

Cuando Irina se encontró con la prensa en el aeropuerto, respondió a una serie de preguntas y, aunque muchas de ellas tenían relación con su ex, esta vez también se le preguntó por un aparente nuevo amor.

La sorpresa fue el nombre de su supuesto galán, pues asegura que se trata de Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, quien también ha sido vinculado románticamente con Geraldine Bazán, la exesposa de Soto.

Pero la actriz negó cualquier tipo de relación amorosa con Medina y afirmó que lo único que existe entre los dos es una amistad.

Baeva mostró gratitud al empresario, pues señaló que la ayudó a enfrentar un serio problema que tuvo y que, por fortuna, ya quedó resuelto.

"Estás confundiendo los tiempos, Giovanni es un amigo mío, es una persona que conozco hace poco, creo que es un amigo mío, le podría decir así, me ayudó en una situación complicada que, en algún momento espero poderles platicar, pero ya en un futuro".

Además de despejar los rumores, aprovechó para señalar que no tiene más que decir con respecto a la relación que compartió con Soto, pese a que el actor acaba de declarar que está arrepentido por negar la boda que sostuvieron.

"No quiero mezclar las cosas, ya no tengo nada qué agregar, en cuanto a las declaraciones, no hay nada más de mi parte, todo está dicho, eso es con él", precisó.

