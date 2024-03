Intriga y amor inundan a “Marea de pasiones”

La marea, como resultado de la atracción entre el sol y la luna, refleja lo complejo que pueden ser los deseos humanos, que en muchas ocasiones están compuestos por placer y dolor.

Mientras, la pasión puede incluir amor y sufrimiento.

Todos estos elementos se entremezclan en una historia marcada por un océano de secretos, incertidumbre, mentiras y abusos.

Se trata te Marea de pasiones, la nueva telenovela de la productora Giselle González, que se estrena hoy a las 21:30 horas por Las Estrellas, en lugar de El Maleficio, con las actuaciones estelares de Oka Ginner, Matías Novoa y Alejandro de la Madrid, que se ha grabado en escenarios de Nuevo Nayarit.

“¿Esto está pasando, de verdad?”, se pregunta Ginner (Luisa), quien está cumpliendo su sueño de tener el primer crédito en un melodrama; previamente había actuado en Perdona nuestros pecados, en donde formaba parte de la pareja protagónica juvenil.

“Lo que me atrapó de esta historia es que tiene mucha traición, intriga y coraje para echar adelante de decir: ‘no me voy a dejar y voy a recuperar lo que me pertenece’”, señaló Oka en entrevista y también aclaró que este personaje será completamente distinto al que hizo con anterioridad.

Blanca Guerra, Alejandro Camacho, Luz María Jerez, Saúl Lisazo, Ana Ciocchetti, Leticia Perdigón, Alex Perea, Michel Duval, Alfredo Gatica, Francisco Pizaña y Ana Tena, conforman también el elenco de este teledrama.

“Trabajar en la playa es pesado, te cansas más rápido, tenemos jornadas largas, por lo que debo concentrarme más, no es fácil. Mi personaje tiene mucha fuerza, agallas, pelea por lo que quiere, tiene contrastes interesantes, regresa después de siete años de estar en cautiverio lo dan por muerto pero llega y sorprende a todos, mientras que ve una realidad diferente a la que dejó”, opinó Matías Novoa.

Giselle González comentó que la labor de un productor de telenovelas va más allá de contar historias atractivas y actuales,

Además, agregó, implica una responsabilidad en un contexto en donde las audiencias tienen acceso a una creciente oferta de producción de manufactura internacional, a través de diferentes plataformas.

“Nos enfrentamos al reto de mantener y atraer nuevos espectadores, lo cual nos impulsa a esforzarnos no sólo en ofrecer contenidos atractivos, sino acreditables, aprovechando de manera óptima los recursos y avances tecnológicos disponibles”, dijo la realizadora.