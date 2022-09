Insultan a Belinda y Christian Nodal reacciona de esta manera

Otra vez Christian Nodal apareció públicamente con tatuajes y Belinda, su exnovia, está siendo tema de conversación porque mientras Nodal se divertía cantando, un hombre insulta a la intérprete de "Sapito" frente a él; el video ya circula en redes sociales y no está dejando bien parado al cantante de regional mexicano.

Resulta que Nodal estuvo en un bar de Guadalajara echándose unos tragos y cantando, en el video se le escucha cantar el tema de adoloridos "Acá entre nos", que hiciera famoso Vicente Fernández, el cual Christian interpreta con un hombre con el que intercambia micrófono en varias ocasiones.

El hombre lo anima a cantar con frases como: “échale Christian”, “ese es mi amigo Christian”, “acuérdate Christian”; en un momento, mientras Christian tenía el mucrófono, al hombre se le escucha decir: "Chinga tu madre Belinda".

Tras estas palabras, Nodal se ríe a carcajadas, le da la mano al hombre y continúa interpretando el tema frente al público del lugar.

Nodal cantando canción de Vicente Fernández pic.twitter.com/x4HOrH3DJO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2022



Las críticas por la reacción de Christian no se hicieron esperar, algunos aseguran que aún sigue "ardido", mientras que otros señalan que aunque ya no sean pareja, Nodal no debió reírse tras el insulto que recibió Belinda, pues eso "no es de caballeros".

A la par de esta polémica, el intérprete de "Adiós amor" compartió en sus estados de Instagram un video en el que camina a la orilla de la playa y de la mano con su nueva novia, la rapera argentina Cazzu.

rad