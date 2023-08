Ingrid Coronado está en paz con Fer gracias al oráculo

Ingrid Coronado asegura que ella está en paz con Fernando del Solar, pero la gente percibe que siguen en conflicto porque el conductor no dejó sus asuntos legales en orden, lo que le ha acarreado problemas, incluyendo el que tiene con la viuda de su expareja, Anna Ferro, por un departamento.

“Antes, cualquier situación de estas me arrasaba y me dejaba mal, ahora no es que no me importe, pero mejor me lo sacudo y sigo con mi vida. En su momento me dolió mucho el escándalo mediático, pero hoy lo entiendo”, dijo Coronado.

Estar aún en el ojo del huracán, a un año de la muerte del conductor, no ha sido sencillo para ella, pero considera que gracias a sus estudios y conocimientos sobre el plano espiritual ha podido sobrellevar las críticas al pelear por el patrimonio de sus hijos.

“Tal vez hay personas que han pasado por situaciones más duras que la mía, pero esto lleva 11 años, desde que Fernando se enfermó a la fecha, y es una cosa tras otra; yo me pregunto cómo estaría si no hiciera todo lo que hago, porque esto me ha sacado adelante de todas las cosas difíciles que he tenido que pasar, y donde más lo noto es con mis hijos, ellos ven cómo supero las cosas gracias a esas herramientas”.

Ingrid detalló que no ha sido gratuito haber llegado a donde está hoy, pues han sido 18 años en los que ha tenido varias lecciones, comenzando con su primer divorcio, en 2004, de Charly López, y después darse cuenta que todo por lo que había trabajado, su carrera en televisión, su matrimonio, su maternidad, etcétera, no la habían llevado a donde quería, por lo que le aconsejaron que comenzara por atender sus emociones, y eso hizo.

“Podrían pensar que cuando uno acude a especialistas o a leer libros de autoayuda o de superación personal, que los problemas se van a acabar, pero no; lo que sí es un hecho es que las cosas espirituales te ayudan a transitar por esos caminos que la vida te ofrece para aprender lecciones”, señaló.

Por eso decidió compartir su experiencia y las herramientas que ha adquirido para tener una vida mejor, ya sea a través del programa de radio Ingrid y Tamara o su nuevo libro Pregúntale al oráculo.

“Hoy puedo decir que todo lo que he vivido me ha llevado a que, por lo menos profesionalmente, me sienta mejor, aunque yo nunca hubiera imaginado que esto (la transmisión en radio, dar conferencias y escribir) me iba a hacer feliz”, dijo.

Pregúntale al oráculo nació a partir de una sección de su programa que se llama “Comentarot”, donde sacan una carta del tarot e interpretan los arcanos para dar un mensaje a su auditorio, compartiendo incluso sus experiencias de vida, pero decidieron llevarlo a un libro y crearon 108 mensajes, los cuales tienen una ilustración y un significado, para que el lector elija una diario y lo aplique a su vida.