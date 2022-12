Ingrid Coronado abrirá su corazón para hallar amor y renacer en 2023

Para Ingrid Coronado, 2023 será un año de renacimiento. La presentadora de 48 años dijo a la prensa que está esperanzada por lo que viene después de que este mes comenzó a impulsar sus nuevos proyectos.

Dos libros y un monólogo son parte de lo que estrena en la recta final del año y espera en el siguiente encontrar el amor en un hombre de buen corazón.

“Busco un hombre que sea consciente, que haya trabajado en sí mismo y que tenga muchas ganas de amar y de ser amado”, expresó Coronado, dejando claro que sus hijos (Emiliano, Luciano y Paolo) no están involucrados en la selección de su nueva pareja.

“No voy a poner a mis hijos a que hagan casting, claro, ellos quieren que yo esté bien y por supuesto que sería incapaz de presentarles a una persona que no viniera a sumar a su vida, pero yo confío mucho en lo que ahora voy a elegir, y no será necesario que tengan que pasar ningún filtro”.

Hace poco más de cinco meses murió su expareja, Fernando del Solar, con quien tuvo a Luciano y Paolo. Al conductor le dio neumonía y sus pulmones estaban débiles tras enfrentar por años un cáncer linfático.

Ahora los pendientes legales que tenía con Del Solar se suman a los que ya tenía con su primer esposo, el cantante Charly López, pero ella dice que todo ha avanzado como debe de ser.

“Me siento orgullosa de lo que he hecho, siempre he confiado en que hacer las cosas bien, lo legal y lo personal, siempre tendrá sus recompensas y sigo actuando de esa forma”, aseguró.

Mientras tanto, dijo que pasará las fiestas en Acapulco junto a sus tres hijos de manera tranquila y sin rituales, pues asegura que a ella no le han funcionado.

“Muchos años hice todo, calzón amarillo, calzón rojo, monedas al terreno baldío, maleta para entrar y salir, barrer agua, pero me fue como en feria y dije: ‘esto no sirve’, y lo dejé de hacer. Mejor me abro a la posibilidad de ver qué es lo que la vida tiene para mí y con gusto lo recibo”.

Aunque no descarta la posibilidad de volver a la música, donde empezó siendo parte del grupo Garibaldi, dijo que por ahora no es su prioridad como sí lo es su show en teatro, que pronto anunciará, y el nuevo libro Señorón, tras la publicación de Mujerón.

Su reaparición en eventos de espectáculos y deportivos se ha dado después de que cesó la campaña mediática y viral en la que la señalaban como culpable de la enfermedad de Fernando del Solar y de no haberlo acompañado en el proceso de cáncer.

“Fue un año lleno de emociones, pero también donde presenté mi libro; me siento orgullosa de mí y de mi familia, de lo que hemos logrado, así que lo terminamos felices y tranquilos”.