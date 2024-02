Independent Spirit Awards 2024: Dónde ver la premiación y quiénes son los nominados

La temporada de premiaciones continúa y en esta ocasión ha llegado el momento de reconocer a lo mejor del cine y la televisión independientes, con la entrega 39 de los Film Independent Spirit Awards, que se llevarán a cabo el 25 de febrero de 2024 desde Santa Mónica, California.

México tendrá representación este año a través del largometraje "Tótem", de la directora mexicana Lila Avilés, que se encuentra compitiendo en la categoría de Mejor Película Internacional, junto a Anatomy of a Fall (Justine Triet), Godland (Hlynur Palmason), Mami Wata (C.J. ‘Fiery’ Obasi) y The Zone of Interest (Jonathan Glazer).

"Tótem" ha tenido muy buenos resultados en los distintos Festivales donde ha sido presentada, como el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Mejor Dirección en el Festival de Cine de Jerusalén o los premios a Mejor Película, Mejor Director y Premio del Pùblico en el Festival Internacional de Cine en Morelia.

También "Memory" del director Michel Franco, está en competencia en una categoría, la de Mejor Actriz por el trabajo de Jessica Chastain.

¿Dónde ver los Film Independent Spirit Awards?

Estos premios que celebran desde 1984 la independencia creativa, la diversidad y la innovación en la producción cinematográfica y de televisión, tienen su ceremonia en la bahía de Santa Mónica, California, la cual se llevará a cabo el 25 de febrero y la anfitriona de esta edición será la actriz y comediante Aidy Bryant.

La premiación podrá verse desde la Ciudad de México a partir de las 17 horas, por los canales de Youtube y la cuenta de X de Film Independent y IMDB.

LIista de nominados a los Spirit Awards 2024

Mejor película

Todos somos extraños

American Fiction

Secretos de un escándalo

Passages

Past Lives

We Grown Now

Ópera prima

All Dirt Roads Taste of Salt

Crónicas de una santa errante

Earth Mama

A Thousand and One

La llegada

Premio John Cassavetes

The Artifice Girl

Cadejo Blanco

Fremont

Rotting in the Sun

The Unknown Country

Dirección

Andrew Haigh – Todos somos extraños

Todd Haynes – Secretos de un escándalo

William Oldroyd – Eileen

Ira Sachs – Pasajes

Celine Song – Past Lives

Guion

Los que se quedan

American Fiction

Birth/Rebirth

El club de las peleadoras

Past Lives

Primer guion

Secretos de un escándalo

Theater Camp

Crónicas de una santa errante

The Starling Girl

Upon Entry

Actuación protagónica

Jessica Chastain – Memory

Greta Lee – Past Lives

Trace Lysette – Monica

Natalie Portman – Secretos de un escándalo

Judy Reyes – Birth/Rebirth

Franz Rogowski –Pasajes

Andrew Scott – Todos somos extraños

Teyana Taylor – A Thousand and One

Jeffrey Wright –American Fiction

Teo Yoo – Past Lives

Actuación de reparto

Erika Alexander – American Fiction

Sterling K. Brown – American Fiction

Noah Galvin – Theater Camp

Anne Hathaway – Eileen

Glenn Howerton – BlackBerry

Marin Ireland – Eileen

Charles Melton – Secretos de un escándalo

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Catalina Saavedra – Rotting in the Sun

Ben Whishaw – Pasajes

Actor revelación

Marshawn Lynch – El club de las peleadoras

Atibon Nazaire – Mountains

Tia Nomore – Earth Mama

Dominic Sessa – Los que se quedan

Anaita Wali Zada – Fremont

Fotografía

Monica

Los que se quedan

All Dirt Roads Taste of Salt

Cronicas de una santa errante

We Grown Now

Edición

Rotting in the Sun

We Grown Now

How to Blow Up a Pipeline

Theater Camp

Upon Entry

Premio Robert Altman

Showing Up

Documental

Bye Bye Tiberias

Four Daughters

Going to Mars: The Nikki Giovanni Project

Kokomo City

The Mother of All Lies

Película internacional

Anatomy of a Fall (Francia)

Godland (Dinamarca/Islandia)

Mami Wata (Nigeria)

Tótem (México)

The Zone of Interest (Reino Unido, Polonia, E.U.)

Producers Award

Rachael Fung

Graham Swon

Monique Walton

Someone To Watch

Joanna Arnow – Directora de The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed

Laura Moss – Directora de Birth/Rebirth

Monica Sorelle – Directora de Mountains

Truer Than Fiction

Set Hernandez -Director de unseen

Jesse Short Bull, Laura Tomaselli – Directores de Lakota Nation vs. United States

Sierra Urich – Directora of Joonam

Nueva serie

Beef

Dreaming Whilst Black

I’m a Virgo

Jury Duty

Slip

Actuación protagónica en una serie nueva

Emma Corrin – A Murder at the End of the World

Dominique Fishback – Swarm

Betty Gilpin – Mrs. Davis

Jharrel Jerome – I’m a Virgo

Zoe Lister-Jones – Slip

Bel Powley – A Small Light

Bella Ramsey – The Last of Us}

Ramón Rodríguez – Will Trent

Ali Wong – Beef

Steven Yeun – Beef

Actuación de reparto en una serie nueva

Murray Bartlett – The Last of Us

Billie Eilish – Swarm

Jack Farthing – Rain Dogs

Nick Offerman – The Last of Us

Adina Porter – The Changeling

Lewis Pullman – Lessons in Chemistry

Benny Safdie – The Curse

Luke Tennie – Shrinking

Olivia Washington – I’m a Virgo

Jessica Williams – Shrinking

Actor revelación en una serie nueva

Clark Backo – The Changeling

Aria Mia Loberti – All the Light We Cannot See

Adjani Salmon – Dreaming Whilst Black

Keivonn Montreal Woodard – The Last of Us

Kara Young – I’m a Virgo

Mejor elenco en una serie

Jury Duty

Nueva serie sin guion o documental

Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court

Dear Mama

Murder in Big Horn

Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence

Wrestlers