Imelda Tuñón aclara qué es de ella el hombre con el que ha sido vista

La viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, aclara que todavía no tiene novio, pues sigue conociendo al joven con el que ha sido vista en los últimos días, el que asegura que es un hombre muy formal y serio.

Durante la presentación de "Aventurera", que tuvo lugar la semana pasada, la nuera de Maribel Guardia, fue captada disfrutando del show con un hombre que con quien estuvo tomada de la mano y a quien besó en los labios.

Sin embargo, "Ime" asegura que este hombre, identificado como Francisco Fernández no es su novio, sin embargo reconoció que sí están saliendo y que, hasta el momento, todo marcha muy bien entre los dos.

"No, no tengo novio, es un muchacho al que estoy conociendo, pero no tengo novio todavía, no hay nada formal todavía y ya", explicó en entrevista con "Venga la alegría".

Tuñón, que recientemente debutó en su carrera como actriz de teatro, reconoce haber besado a Francisco, que considera que es un hombre bueno que, hasta la fecha, le ha mostrado lo mejor de sí.

"Sí, pero nada que ver, apenas estoy conociendo a este chavo, me cae muy bien, es una persona muy seria y es todo, no hay más", precisó.

Días antes, la propia Maribel dijo a la prensa que la buena relación entre ella e Imelda persiste, pues desde que su hijo murió fue consciente de que la joven podría rehacer su vida, debido a que su corta edad aún le queda mucho por vivir.

"Entiendo que es una mujer libre, que es una mujer muy guapa y joven, que tiene que hacer una vida y continuar", dijo la actriz al mismo matutino.

Con sinceridad, también expresó que imaginar a su nuera en una nueva relación es una situación complicada para ella, pero sin importar lo que ocurra, siempre deseará que Ime se realice, personal y profesionalmente, pues se trata de la madre de su nieto.

"La vida continúa, es difícil para mí, claro... por supuesto, pero entiendo perfectamente que ella tiene que hacer su vida, lo que le pide a Dios es que le depare un buen hombre porque, el hombre que le toque, le va tocar a mi nieto también".

Durante su matrimonio con Julián, Imelda procreó al pequeño José Julián que, en la actualidad, tiene 7 años.

