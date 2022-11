Humoristas temen ser un mal chiste

Sentada en la mesa de un restaurante, dentro de un sketch del extinto programa La hora pico, un personaje de Consuelo Duval le dice al de Miguel Galván que “es un cerdo agridulce”.

Luego, el actor hace un comentario a Lorena de la Garza: “Para que no se te vean los calzones, quítatelos”.

Este tipo de expresiones eran normales en la tv mexicana hace más de 15 años. Hoy los comediantes reconocen que el público es más crítico y, aunque esto no cambie necesariamente la realidad que viven muchos grupos vulnerables, esta disparidad ha transformado el trabajo de los propios humoristas.

“Ya hay ciertas palabras que no se deben tocar porque son ofensivas y en México las veíamos muy comunes; ahora tienes que decir eso pero sin mencionarlo para no ofender porque estamos atravesando una generación de cristal y no queremos ofender a nadie”, dice Lorena de la Garza, conocida por personajes como el de “Nacasia” y quien hoy forma parte del programa Tal para cual.

La actriz considera que la intención de la comedia nunca ha sido atacar a una minoría, sino que en su estructura “siempre va a haber alguien al que se le pueda denominar desvalido”. Sin embargo, para ella está bien que las nuevas generaciones busquen la igualdad.

Consuelo Duval cree que la gente ha perdido esa capacidad de reír debido a la sobreexposición de malas noticias: “Están bloqueando su corazón y ya no quieren enterarse de nada”.

Ella confía en que el humor sabrá adaptarse a esta suerte de crisis de identidad. Pero Miguel Vallejo ve una realidad distinta. El actor, que actualmente está de gira con la obra La semesienta, cree que no hay que dejar que la gente “se ofenda por todo”.

“(Los comediantes) estamos atados de manos. Los mexicanos tenemos la onda de reírnos de nuestras tragedias, pero ahora con las nuevas generaciones y las redes sociales hay una línea muy delgada; es más difícil hacer reír que antes, cuando contábamos chistes del temblor del 85. Ahorita ya es muy delicado ya no sabes a quién vas a herir y quien va a poner un tuit o algo en Facebook”.

A decir del crítico de televisión Roberto Rondero, son los personajes de la vieja guardia quienes más complicaciones han tenido para adaptar su comedia, sin embargo, destaca que están haciendo esfuerzos.

“Algunos compañeros de trabajo han sufrido estas limitantes, porque dicen que ahora es la generación de cristal, pero creo que el humor es universal”.

Jorge Ortiz de Pinedo destaca el papel de los libretos y el apostar por nuevas historias.

“Las fórmulas se pueden agotar en cualquier momento. Tenemos que inventar situaciones diferentes”.