Humberto Zurita se deja sorprender

En 44 años de carrera Humberto Zurita había hecho casi todo: cine, teatro, televisión y series. Lo que nunca había experimentado era la conducción hasta ahora que junto a History está al frente de Inexplicable Latinoamérica donde lo paranormal y la investigación seria se combinan.

“Afortunadamente mi capacidad de sorpresa está intacta, yo me sigo sorprendiendo con la vida, con lo que se presenta frente a mí y siempre que subo a un escenario o me pongo frente a una cámara, me preparo investigando al respecto, pero nunca falta esta adrenalina de hacer las cosas correctamente, aunque tengo muchos años en este negocio”, comenta Zurita.

Más allá de sorprenderse con historias que desafían la lógica, Humberto Zurita confiesa que estaba fascinado de ver el nivel de tecnología que se está usando para producir un programa como este, porque es algo que lo rebasa como un hombre de 68 años.

“De pronto yo estaba hablando de una historia, por ejemplo de la isla de los muñecos que está en Xochimilco, volteaba y los veía detrás de mí. La verdad me sentía como niño chiquito, me estaban mostrando cosas que nunca había visto, entonces me quedé muy sorprendido”.

Pero estar al frente de un programa que habla de lo paranormal y no creer en ello no sería coherente, y Zurita siempre ha estado rodeado de estas historias: desde que era un niño en Torreón, dice, y escuchaba de La Llorona, hasta su edad adulta, cuando percibió una energía extraña en un teatro, mientras estuvo en temporada con la obra El protagonista. Él desea creer fervientemente que sus seres queridos que ya han fallecido, como su madre Guadalupe Moreno o su esposa, la actriz Christian Bach, pudieran comunicarse con él.

“Ojalá que yo pudiera volver a platicar con mi mujer o con mi mamá, sería maravilloso, digo espero que no se me aparezcan muertos, sino como vivos, que se sentaran a mi lado, a lo mejor a la primera sí diría ‘¡ay, qué onda!’, pero estaría padre”, comentó.

A partir del 3 de octubre a través de History, la gente podrá disfrutar de la segunda temporada de Inexplicable Latinoamérica, donde Humberto Zurita introducirá al espectador en cada tema y lo llevará de la mano, junto a expertos, a encontrar una respuesta al misterio.

Lo que le agradó a Zurita de Inexplicable, es que en cada capítulo se muestran temas como la brujería, los milagros y hasta la vida en otros mundos, pero a través de una investigación seria, con una producción de primer nivel atrás y con un planteamiento que hizo que hasta en él se despertara la curiosidad de conocer más al respecto.