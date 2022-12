Humberto Zurita responde a fan que le reclamó por haber olvidado a Christian Bach

Después de haber perdido al gran amor de su vida, el actor Humberto Zurita se concentró por completo en su carrera, su familia y en rordar a la mujer que lo acompañó por más de 30 años, Christian Bach.

Bach perdió la vida en febrero del 2019 por causas que hasta el día de hoy siguen siendo desconocidas, sin emabrgo, varios medios manejaron que una supuesta esclerosis múltiple fue acabando, de a poco, con la actriz.

A poco más de tres años de su partida, Zurita ha decidido rehacer su vida y en medio de varias especulaciones, inició un romance con Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel, y aunque muchos se alegraron de que el corazón del protagonista de "La querida del centauro" vuelva a sonreír, hubo quienes no tomaron tan bien la noticia.



Tras dar a conocer su romance, en las redes sociales, a la pareja le llovieron cientos de comentarios, por parte de fans y amigos del medio, que los felicitaron y les desearon toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa d esu vida; pero no todo ha sido miel sobre ojuelas, recientemente Humberto fue criticado por presuntamente haberse olvidado de su fallecida esposa.

Todo sucedió por una publicación que subió el actor a sucuenta oficial de Instagram, en la que recordaba a su madre, quien murió este año, y felicitaba a la Virgen de Guadalupe en su día: "Hoy madre: te celebro junto a ella porque es tu santo Lupita, (como te decía toda la gente a la que le diste tu amor incondicional) te vi entregar tu corazón y tu amor , no solo a toda tu familia , sino a cada persona que rozo tu vida", escribió.

A pesar del emotivo mensaje, una de sus seguidoras no vio a bien el hecho de que no mencionara a Bach y así le respondio: "Faltó Christian". Por su parte, Zurita no se quedó callado y sin perder la compostura, decidió contestar la inquietud de esta usuaria: “Es festejar solo el santo de mi madre, que es el día que celebramos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Christian está siempre en mi corazón”, expresó.

Quien también reaccionó al post fue Salas y con unas tiernas palabras apoyó a su pareja y dejó claro que están viviendo un nuevo comienzo juntos: “Te amo, mi vida. Viva Lupita hoy y siempre”.

