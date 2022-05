Hugo Sánchez se convierte en entrevistador y no descarta tener su propia bioserie

Desde España, donde ha vivido los últimos dos años, Hugo Sánchez se sienta a hablar sobre sus nuevos proyectos. No está solo, a sus espaldas lo acompañan decenas de trofeos que le valieron ser considerado el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos.

Esos reconocimientos también lo respaldan para hablar del reto que inicia y que no implica ni balones ni una cancha de futbol o una copa mundial qué ganar. El exdelantero será el entrevistador del programa “Hugo Sánchez presenta” que se estrena este martes 17 de mayo por la plataforma Star+ y donde conversará con figuras tanto del deporte como del entretenimiento.



“Le recuerdo a la gente que yo no soy periodista, simplemente he tenido la experiencia de la vida como jugador y entrenador, he estado de analista y comentarista en copas del mundo, (torneos) europeos, etc, y viéndolo desde ese punto de vista ya vas conociendo una faceta nueva de las personas pero como ser humano. Quiero identificarme con los entrevistados y dar a conocer esa faceta”, dice en entrevista.

Este estreno marca apenas el primer escalón de una serie de proyectos que vienen para el cinco veces ganador del Trofeo Pichichi (actualmente, el futbolista Lionel Messi es el mayor ganador con ocho). Sánchez adelanta que ESPN hizo un programa sobre su vida que ya está terminado y saldrá el próximo año; también espera el lanzamiento de un documental que se hizo hace tres años.



“(Algunos) detalles ya se están terminando y la sorpresa la tendrán dentro de poco, se dará a conocer cuándo es el documental que saldrá y eso ya está. Ya nada más me falta lo de la biografía porque plantar un árbol ya lo hice”, comparte.



En esa línea no es de sorprenderse que en algún futuro su historia dentro del deporte mexicano e internacional pudiera llegar pero dentro del plano de las bioseries como ya sucedió el año pasado con “Maradona, sueño bendito”, estrenada en 2021 y que sigue la vida del deportista argentino.



Sin embargo, el también director técnico (Pumas, Necaxa, Pachuca y la Selección Nacional) comparte que hoy tiene otras prioridades.



“Todavía no me han hecho ofrecimientos pero lo quiero dejar para después, me gustaría primero hacer mi biografía, me gustaría que fuera de manera un tanto especial, que hubiese libros, fotografías, videos y ya posteriormente en un futuro no descarto la posibilidad de que pueda haber una serie”.



“Por el momento con los documentales y películas es más que suficiente y con estos episodios que estoy haciendo me está ayudando también para que la gente no solamente conozca a mis invitados, el lado humano y personal sino también que conozcan esa faceta mía que mucha gente desconocía”.

Cuando llegue el momento de hablar de una bioserie asegura que dejará en manos de los expertos la decisión de qué actor podría interpretarlo pues es difícil para él elegir a una persona.



Preocupado por su país. Fue el pasado mes de marzo que en el Estadio Corregidora de Querétaro se vivió un enfrentamiento entre los aficionados del Atlas y Gallos Blancos hecho sobre el que Hugo Sánchez expresó su tristeza:



“Lo que deseamos siempre es que sean buenas noticias, que haya buenos resultados y que en el campeonato del mundo se entreguen buenos resultados y clasificación. Llevo dos años, lo que va de la pandemia, fuera de México, y obviamente aquí en España y Europa no es nada agradable cuando surgen y suceden situaciones no favorables en México, da tristeza, desilusiona y no se queda uno nada contento y a gusto porque las malas noticias corren muy rápido en cambio las buenas son menos rápidas. Ojalá que México tome las medidas y no haya sucesos desagradables para poder seguir presumiendo de México como lo he hecho siempre”.



“Hugo Sánchez presenta”, producción original de ESPN, constará de 12 episodios de los cuales los primeros tres estarán disponibles este martes a las 20:00 horas; Andrés Guardado, Diego Lainez, Héctor Herrera y Karim Benzema son algunas de las figuras del deporte que se sentarán a hablar sobre su vida junto a Hugo Sánchez pero también se espera que figuras del espectáculo se sumen.



“Es algo nuevo, una faceta que me llamaba la atención desde que era jugador y también director técnico, tenía contacto con gente importante, famosa, de cualquier ámbito no solamente del futbol o los deportes”.