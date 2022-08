Huamantla presume sus tapetes y a Carlos Rivera

Carlos Rivera es tan querido en su tierra natal, Huamantla, que se ha hecho digno de ser una de las riquezas que presume la ciudad. En la plaza central de este pueblo mágico hay puestos de recuerdos para que los turistas lleven a sus casas un souvenir alusivo a lugar, pero entre nombres y fotografías de los típicos tapetes de aserrín, destaca la cara del intérprete de “Recuérdame”, quien está plasmado en varias imágenes sobre llaveros negros, para que sus fans puedan comprobar que estuvieron en las calles que vieron crecer al intérprete de “El rey león”.



Foto: Especial

Talina Fernández prefiere cocinar por zoom

Desde que empezaron las grabaciones de MasterChef Celebrity, Talina Fernández dejó en claro que no sabe cocinar, ya que durante 53 años de arduo trabajo dice que no tuvo tiempo de aprender a preparar platillos, por lo que dijo con humor que para ella sería más fácil participar en MasterChef Celebrity, ya sea con Cristi, su cocinera, o a través de videollamada. “¿No puedo cocinar por zoom? Bueno, yo voy a hacer lo que quiera”, expresó la “dama del buen decir”.



Foto: Archivo



Ignoran a Ricardo Peralta en los Kids’ Choice Awards

Este sábado se llevó a cabo la edición 2022 de los premios Kids´ Choice Awards, del canal Nickelodeon, en el Auditorio Nacional; sin embargo, el influencer Ricardo Peralta, también conocido como “Pepe”, se quejó de haber sido ignorado año con año para asistir a esta ceremonia. “No fui a los Kids’ Choice Awards porque no me invitaron, perros, nunca me invitan porque yo soy contenido para señores y señoras grandes”, expresó entre risas.



Foto: Instagram

