Hoy: Drake Bell revela hora y lugar donde estará regalando boletos para su concierto en CDMX

Drake Bell acaba de dar a conocer que hoy obsequiará boletos para su concierto en la CDMX, ¿la hora y fecha?, aquí te la decimos.

El cantante está a pocos días de emprender su gira "Non-Stop Flight Tour Vol.1", en la que ha incluído ocho ciudades de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México.

El concierto en la CDMX tendrá lugar el próximo 27 de octubre, en el Auditorio BB; la venta de boletos está disponible desde mediados de julio.

Los precios de los boletos oscilan entre los 800 y 900 pesos, por eso, sus fanáticas y fanáticos se entusiasmaron cuando esta mañana informó que regalaría pases para este show.

Drake, de 39 años, anunció que ya se encuentra rumbo a la colonia Obrera, pues estará en Lucas Alamán, número 84, esperando la llegada de sus seguidores, a partir de las 2:30 horas de esta tarde.

"Los veo a las 2:30 PM, JIRAFITA y yo estaremos regalando boletos para mi concierto en la CDMX", escribió.

Además, el músico reveló que hoy mismo grabará las escenas para el videoclip del tema "By the ocean", cerca de Reforma.

Las y los fans que ya tengan sus boletos para verlo también recibirán una sorpresa por parte de Drake, motivo por el que les solicitó estar muy pendientes de sus redes sociales durante todo el día.

Desde hace unos años, el guitarrista ha forjado una relación estrecha con sus seguidores mexicanos, pues ha asegurado que luego de vivir el rechazo de gran parte de sus fans en otros países, luego de ser acusado de abuso sexual, fue en nuestro país donde encontró consuelo y solidaridad.

"Me encantaría vivir en México, Los Ángeles es un lugar difícil, ya no es como era antes; cuando estoy aquí y tengo que volver para allá, me siento triste y deprimido, esperando la siguiente oportunidad para volver y pueda quedarme más tiempo, ha comenzado a convertirme, me siento más en casa cuando estoy aquí, ya tengo más amigos aquí", dijo a Yordi en una entrevista.

melc