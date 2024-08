Redes comparan a Bruno Mars con Drake Bell tras declararle su amor a México

Bruno Mars, este pasado fin de semana, cautivó a más de 195 mil mexicanos en sus tres noches consecutivas en el Estadio GNP Seguros, pero si sus conciertos emocionaron a sus fans capitalinos, su despedida terminó por enamorarlos; y es que, a través de sus redes sociales, publicó un video en el que gritaba a los cuatro vientos su amor por México, mientras bailaba por diferentes calles de la ciudad, ataviado en un traje mexicano y luciendo una máscara de lucha libre.

Sin embargo, no todos vieron este gesto con buenos ojos. Algunos usuarios comenzaron a comparar a Mars con Drake Bell, exactor y cantante estadounidense que, tras enfrentar serias acusaciones en su país natal, encontró una nueva carrera en México.

Bell, conocido por su papel en la serie "Drake & Josh", ha adoptado la identidad de "Drake Campana" y ha abrazado la cultura mexicana a tal grado de cambiar su residencia y declarar, en múltiples ocasiones, que siente en nuestro país un cariño que jamás sintió en otra parte del mundo.





Así se despidió el cantante de México. Foto: Instagram.





Estas palabras, acompañadas por la nueva música de Bell, la cual lanzó en español, ha hecho sospechar a muchos de que, debido a su cancelación en EU, encontró en Latinoamérica un escenario para mantener su vigencia; esto, a pesar de que él asegura que sus sentimientos son genuinos.

Ahora los críticos de Mars lo "acusan" de que su tributo a México podría estar inspirado en la fórmula de Bell, sobre todo ahora que, aseguran, su carrera ha ido un poco en declive y ha perdido relevancia en la industria; al menos eso es lo que se puede leer en plataformas como X.

"El tipo (Bruno Mars) quiere hacer un Drake Bell por qué debe dinero, déjense de mamad*s", "Ya vieron que México es una mina de ignorantes que pueden venir a jugarles el dedo en la boca", "es Drake Bell 2.0", "otro que quiere aplicar la de Drake Bell", "Esta aplicando la Drake Bell classic", son algunos de los comentarios que pueden encontrarse.

Las comparaciones entre ambos artistas han desatado un debate en redes sociales, pues además de los ataques, también hay quienes defienden a "Brunito", como él mismo se ha hecho llamar: "No comparen a Drake Bell con Bruno, nada que ver", "Imagínate comparar a un artista de talla mundial como Bruno Mars, con Drake Bell", "Con Bruno no, él ni siquiera vive aquí", "Se quejan de que ningún artista viene y cuando demuestra su amor por el país se enojan, ningún chile les embona", "No soy fan de Bruno Mars, pero uno entiende la talla de artista que es. Meterlo en la misma bolsa que Drake Bell, no", agregaron.

Lo que sí es cierto es que el video de Mars ya supera los 2 millones de me gusta y ha recibido mensajes de cientos de sus fans en los que ya lo declaran como otro mexicano más.









