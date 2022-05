Historia de los 50 aborda problemáticas actuales

Todo por Lucy no es una reversión de la serie cincuentera I love Lucy, sino que es una propuesta que sólo toma como base aquella historia para crear un mundo actual tanto en personajes, como en temáticas.

Eso dice Andrés Zuno (La doble vida de Estela Carrillo y El candidato), quien da vida al mejor amigo de la protagonista (Natalia Téllez) y quien es gay; junto con el personaje encarnado por Daniel Haddad, ambos actores aseguran haber tenido cuidado de no caer en el cliché alusivo.

Los primeros episodios de Todo por Lucy están disponibles en Amazon Prime Video, y se irán publicando nuevos cada semana. “Hacer una nueva versión de ese programa sería muy osado: a partir de la premisa de los capítulos de 1950, se toma todo. Hoy por hoy el rol de la mujer, el matrimonio como institución y las identidades de género, son distintos”, comenta.

“Uno de los principales temas de la televisión es la onda de reflejar los que vivimos, la gente toma como referencia lo que ahí se ve, entonces, debemos responsabilizarnos de lo que ahí vemos”, considera.

Todo por Lucy muestra a su actriz principal, al contrario de la original, como una mujer enamorada, pero que no quiere ceder su individualidad ante su esposo Ricky (Daniel Tovar, Mirreyes vs. Godínez).

La serie sitcom (situación de comedia) fue producida hace casi dos años por Leonardo Zimbrón (Club de Cuervos y Nosotros los Nobles).

“Esteban (su personaje) creo es el más divertido de todos, tiene ciertas características chispeantes, carismáticas, es el que tiene el comentario acertado, chusco, recurrente. La serie gira alrededor de estas dos parejas, el de Lucy y Ricy y sus vecinos, que espero gusten”, detalla Andrés Zuno.

“El sitcom no es un género que nos corresponde por naturaleza, no nos es orgánico, no lo conocemos o que hayamos perfeccionado en estos años, pero no fue complicado hacerlo. No fue grabado con público en vivo, pero sí hacíamos las escenas en orden cronológico, fue una propuesta que resultó interesante”, destaca el histrión.

En su faceta musical, Andrés Zuno lanzará un nuevo sencillo el mes próximo, y también en ese periodo será uno de los presentadores oficiales del 37 Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

ANDRÉS ZUNO

Actor

“Hoy por hoy el rol de la mujer, el matrimonio como institución, las identidades de género, son distintos”