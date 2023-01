Hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel cumple 16 años, lejos de su padre y en medio de especulaciones

Miguel, el hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel cumplió este fin de semana 16 años, y a pesar de que el joven no ha tenido una relación sólida con su padre, la actriz se encargó de que este día no pasara desapercibido.

Entre los festejos de año nuevo, la protagonista de "La madrastra" dedicó unas palabras a su primogénito a través de las redes sociales. “Feliz cumpleaños mi amor”, fue el único mensaje que escribió junto a un video en el que aparece ejercitándose al lado de sus mascotas.

“Hasta Nalita (una de las perras que adoptó) comenzó el año con toda la energía y mis pupis también” señaló en el breve clip que publicó en su cuenta oficial de Instagram.



Foto: Instagram

La ausencia del cantante en la vida de sus dos hijos menores siempre ha sido un tema muy polémico, pues no sólo ha limitado todo tipo de contacto, tampoco se encarga de sus gastos, ya que en varias ocasiones "La Chule", como es llamada de cariño, ha aegurado que ella es quien cubre al cien por ciento todas las necesidades de sus retoños.

Sin embargo hace poco el empresario Carlos Bremen expresó a los medios de comunicación que "El Sol" ya había saldado la deuda que tenía pendiente con Arámbula y que le habría pagado casi 50 mil dólares de manutención.

“Puede tener mil broncas, mil problemas, pero a la hora que agarra el micrófono es el mejor de Latinoamérica y es un héroe de México. Luismi pagó absolutamente todo lo que debía desde el pleito con Alejandro Fernández, hasta el permiso de tránsito de su coche”, señaló Bremer.

Aunque esta información no ha sido confirmada ni por la actriz ni por sus abogados, lo que sí ha expresado es la preocupación de que Miguel y Daniel crezcan lejos de su papá, y en alguna ocasión hasta le mandó un mensaje a su expareja para que reflexionara sobre la actitud que ha tomado:

“Preferiría compartir más tiempo con la familia; el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”.

