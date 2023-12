Hijo de Queta Lavat impulsa su bioserie

La vida de la primera actriz Queta Lavat estará plasmada en una serie de televisión que buscará hacer su hijo Armando Carrillo, quien actualmente se encuentra en busca de productor que la realice, aunque hacerlo él mismo tampoco es algo que descarte, incluso le ilusiona.

Aunque este proyecto apenas está en planeación, para él, junto con sus hermanos, sería un sueño que la estrella de la época de oro del cine mexicano tuviera su propia bioserie, tal como se ha hecho con otros artistas nacionales como Silvia Pinal y Lupita D’Alessio, entre otras.

“Me gustaría hacer la bioserie, pero no sólo eso, sino también producirla y dirigirla. Quién podría encarnarla no sé en este momento; hay extraordinario talento y actrices en México que podrían hacerlo, no tendríamos problemas para encontrarla”, señaló en entrevista.

“Además en sus diferentes épocas, porque ella empezó en el cine a sus 15 años, entonces cuando cumplía 20 años como actriz, tenía 35”, agregó.

Este plan para la pantalla, dijo, sería a largo plazo, pero además está abierto para cualquier tipo de homenaje que se le pudiera hacer a la capitalina, quien fue parte de la cinta Dos tipos de cuidado, así como un gran número de cintas y telenovelas.

Tener un homenaje póstumo en Bellas Artes para la actriz que falleció el pasado 4 de diciembre de cáncer de mama es algo que por el momento no está en planes de la familia, puesto que de cierta forma ya lo tuvo en vida, cuando se le entregó el Ariel de Oro por su trayectoria en 2018.

¿Dejó algo inconcluso? Carrillo declaró que su madre indicó que quería seguir haciendo videos en TikTok.

“En esas pocas ocasiones que pudo hablar me dijo: ‘yo quiero seguir’. Y yo: ‘adelante madre, no te detengas’; le encantaba la vida”, subrayó.