Una persona que se cree es el hijo del rapero Lil Jon fue encontrada muerta en un estanque al norte de Atlanta, dijo la policía el viernes.

Nathan Smith, conocido profesionalmente como DJ Young Slade, salió de su casa en Milton "en circunstancias inusuales" la madrugada del martes, dijo la policía.

Lil Jon dijo en una declaración publicada en su página de Instagram que él y la madre de Smith, Nicole Smith, están "extremadamente desconsolados por la trágica pérdida de nuestro hijo".

“Nathan era la persona más amable que jamás hayas conocido”, dice la declaración. “Era inmensamente cariñoso, considerado, educado, apasionado y afectuoso; amaba a su familia y a sus amigos con todo su corazón”.

Nathan Smith, de 27 años, “salió corriendo de su casa y ha estado desaparecido desde entonces”, dijo la policía en un cartel de persona desaparecida que circuló en las redes sociales.

Se fue a pie y no tiene teléfono, dijo la policía. Podría estar desorientado y necesitar ayuda. Familiares y amigos están preocupados por su seguridad.

La policía de Milton comenzó inmediatamente la búsqueda de Smith, según informó la policía. Al no poder localizarlo, la policía y otras agencias ampliaron la búsqueda a un estanque cercano a su residencia. Poco antes del mediodía del viernes, buzos del Departamento de Bomberos del Condado de Cherokee encontraron un cuerpo en el estanque.

"Se cree que el individuo es Nathan Smith, a la espera de la confirmación oficial de la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton", declaró la policía en un comunicado. El médico forense no respondió de inmediato a las preguntas sobre el caso el viernes.

“Según la investigación realizada hasta la fecha, no hay indicios de crimen”, declaró la policía. “Sin embargo, la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Milton continuará tramitando esta investigación como una investigación abierta y activa”.

La policía dijo que no se darán a conocer más detalles hasta que el médico forense determine la causa y la forma de la muerte.

Milton es una ciudad suburbana a unas 30 millas (48 kilómetros) al norte de Atlanta.

Lil Jon , cuyo verdadero nombre era Jonathan Smith, es un rapero y productor de Atlanta, figura central del subgénero crunk del hip-hop. Es conocido por canciones como "Get Low" de 2002 con su grupo East Side Boyz y "Turn Down For What" de 2013 con DJ Snake.

También tiene una hija, Nahara, que nació en 2024.