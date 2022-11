Aunque todo parece ir viento en popa en la vida de Luciano, hijo mayor de la actriz Lety Calderón, hay un tema que sigue siendo sensible para el joven, el poder reencontrarse con su padre, el abogado Juan Collado, quien permanece en el Reclusorio Norte acusado de presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.

Desde julio del 2019 que el joven de 18 años no ha podido ver ni convivir con su padre; sin embargo anhela el momento en que ambos puedan reencontrarse, incluso, pide para que pronto pueda salir en libertad: “Ya lo quiero ver, que Dios me eche la mano para que lo dejen libre”, dijo en entrevista con “Venga la alegría”.

Además, Luciano decidió mandarle un mensaje a su padre y recordarle que no importa lo que haya pasado en su vida, pues en él siempre tendrá un amor incondicional: “Cuando sea más grande lo voy a perdonar, no va a haber resentimiento, lo voy a perdonar a pesar de todo, por sus faltas, yo lo perdono porque él es el mejor papá del mundo”, agregó.

Luciano también dejó ver que está al tanto de lo sucedido con el matrimonio de sus padres, pero también sabe que eso no tiene nada que ver con él, ni con su hermano, incluso reveló que su papa siempre ha estado pendiente de ellos: "Se alejó un ratito, tuvo otra familia, pero nunca nos dejó de querer, él siempre estuvo aquí al pendiente de nosotros", añadió.

El joven también fue cuestionado sobre si Yadhira Carrillo, esposa de Collado, está detrás de la restricción de visitas hacia su padre; sin embargo, fue Lety Calderón quien decidió tomar la palabra y negar diha información: "No, no creo que sea algo que tenga que ver con ella, es cuestión supongo que del reclusorio, o finalmente sería cosa del papá. Yo voy a verlo con el papá, con los abogados o con las autoridades, y si no lo seguiremos esperando como lo hemos esperado todos estos años", finalizó.

