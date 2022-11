Hijo de Eugenio Derbez revela que el actor sufrió depresión tras su accidente

A cuatro meses de que se diera a conocer el accidente que tuvo Eugenio Derbez mientras jugaba con un aparato de realidad virtual y que lo provocó severas lesiones en el hombro derecho, su hijo, José Eduardo, reveló que luego del percance el actor sufrió depresión.

Aunque en un principio la familia se mantuvo hermética con respecto a los motivos que llevaron al famoso al hospital, posteriormente salió a la luz que Eugenio tuvo diversas fracturas en el cuerpo tras caer por unas escaleras.

“Faltando un día para regresar a mi casa, en un pueblito de Georgia, mi hijo me dijo: oye papá vamos a jugar realidad virtual”, en fin me convenció, me lo puse (el visor) y tuve este accidente. (En el juego) Yo estaba como en un edificio de 100 pisos y tenía que estar parado en una tablita, entonces me tropiezo y me caigo. Para mi cerebro no coincidía lo que estaba viendo con lo que estaba pasando, entonces no reaccioné como debía y me caí por unos escalones”, contó el actor anteriormente.

El percance fue tan grave que estuvo cerca de sufrir una fractura expuesta, por lo que estuvo en los días siguientes inmovilizado y sin poder seguir con sus compromisos profesionales. Debido a que presentó cinco fracturas grandes y 10 pequeñas, los médicos que lo atendieron le explicaron que probablemente no recuperaría su movilidad al 100%, situación que puede afectar aún más su vida artística.

Ante esto, en el programa “Ventaneando”, Eduardo dijo: “Estuvo bajoneado los primeros días, ahorita lo siento con mucha actitud y mucha energía”.

Agregó que solo se trataron de unos malos días y malos meses para su padre, sin embargo, tienen confianza en que se repondrá más adelante y podrá recuperar su movilidad tanto en el hombro como en el brazo.

Ante la pregunta de si Alessandra ha estado al pendiente de su marido, el también actor de teatro dijo: “En las buenas y en las malas, así juró ante diosito. Ya es cuestión de ella”.

En las últimas semanas el actor de “No se aceptan devoluciones” ha estado más activo en redes sociales, incluso realizó una transmisión con el portero de la selección mexicana, Memo Ochoa, con quien compartió no sólo temas de futbol sino también el diagnóstico reciente que le proporcionaron sus médicos.

Eugenio Derbez no volvería a levantar su brazo

Mediante la plática que el productor tuvo con Memo Ochoa se dio a conocer que quizá no volvería a levantar su brazo con normalidad.

Si bien en meses anteriores sus hijos habían expresado que en ocasiones veían a su padre decaído, en esta ocasión reapareció con un semblante sano.

Además de discutir sobre futbol, Eugenio dijo que los médicos le habían asegurado: no iba a poder levantar el hombro.

“No más que el brazo; no más de acá. Que nunca más. Y, mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo, pero bueno, estoy muy bien”, dijo.

Por su parte detalló que ya le habían retirado el cabestrillo, un aparato que se cuelga del cuello o del hombro para sostener el brazo de una persona lesionada.